Байден спутал Италию и Францию

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств для своей кампании по переизбранию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
В своем выступлении Байден пожаловался на то, что бывший президент Дональд Трамп отказался посетить кладбище павших солдат, участвовавших в мировых войнах.
«Он не пошел бы на кладбище в Италии», – сказал Байден, подразумевая французское кладбище.
Затем Байден повторил оговорку, заявил, что его сын тоже погиб, «но не в Италии, в Ираке». Однако сын Байдена Бо умер от онкологии после возвращения в Соединенные Штаты из военной поездки.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
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«Он не пошел бы на кладбище в Италии», – сказал Байден, подразумевая французское кладбище.
Затем Байден повторил оговорку, заявил, что его сын тоже погиб, «но не в Италии, в Ираке». Однако сын Байдена Бо умер от онкологии после возвращения в Соединенные Штаты из военной поездки.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
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Александр Климов