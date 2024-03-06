Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным

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Бывший американский лидер не способен отличать добро от зла. Кроме того, он «съёживается» перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Джозеф Байден.
Эти слова из заявления, распространённого его предвыборным штабом, приводит издание The Hill. Байден также высказался о выходе из предвыборной гонки конкурента Трампа бывшего постоянного представителя США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Он заявил, что она находила в себе мужество «говорить правду о Трампе».
Ранее Хейли объявила о снятии своей кандидатуры с выборов на пост президента. Она пожелала успеха Трампу и объявила, что не будет занимать никаких административных должностей, а планирует заняться личной жизнью.
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«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро от зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — сказал американский президент.
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Александр Бойцов