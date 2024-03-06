Конкурент Трампа Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов президента США

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Последний конкурент Дональда Трампа отказалась от выдвижения на пост президента США. Бывший американский посол при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли решила снять свою кандидатуру.
Хейли поздравила бывшего и, возможно, будущего президента США с успехом. Однако она не стала обращаться к своим сторонникам с призывом поддержать Трампа, заявив, что он сам должен завоевать их симпатии. Тем не менее, по мнению Хейли, на съезде партии в июле его, вероятнее всего, провозгласят от республиканцев.
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Александр Бойцов