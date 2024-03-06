Французский политик Флориан Филиппо заявил, что более десяти миллиардов евро, переданных Евросоюзом в качестве помощи киевскому режиму, бесследно исчезли. Комментируя это, политолог и военный эксперт Иван Коновалов заметил, что на Украине можно было бы открыть целую академию по организации коррупционных схем.