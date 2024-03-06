Радио1
Главная / Новости / Политика/ Конкурент Трампа Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов президента США

Конкурент Трампа Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов президента США

06 марта 2024, 20:04
Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Последний конкурент Дональда Трампа отказалась от выдвижения на пост президента США. Бывший американский посол при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли решила снять свою кандидатуру.

Объявив о своём решении отказаться баллотироваться от Республиканской партии, Хейли заявила, что хотела быть услышанной и добилась этого, но сейчас пришло время приостановить избирательную кампанию. По результатам последних праймериз в «супервторник» 5 марта Трамп набрал более 60% голосов однопартийцев, а его конкурентка — около 35%, напоминает CNN.

Хейли поздравила бывшего и, возможно, будущего президента США с успехом. Однако она не стала обращаться к своим сторонникам с призывом поддержать Трампа, заявив, что он сам должен завоевать их симпатии. Тем не менее, по мнению Хейли, на съезде партии в июле его, вероятнее всего, провозгласят от республиканцев.

Читайте также:

Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз

Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей

Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане
#сша
#трамп
#выборы
#кандидаты
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
06 марта 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший американский лидер не способен отличать добро от зла. Кроме того, он «съёживается» перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Джозеф Байден.
Эти слова из заявления, распространённого его предвыборным штабом, приводит издание The Hill. Байден также высказался о выходе из предвыборной гонки конкурента Трампа бывшего постоянного представителя США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Он заявил, что она находила в себе мужество «говорить правду о Трампе».

«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро от зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — сказал американский президент.

Ранее Хейли объявила о снятии своей кандидатуры с выборов на пост президента. Она пожелала успеха Трампу и объявила, что не будет занимать никаких административных должностей, а планирует заняться личной жизнью.

Читайте также:

Трамп назвал победу на предварительных выборах во вторник воодушевляющей

Дональд Трамп назвал Байдена неполноценным

Конкурент Трампа Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов президента США
#сша
#президент
#пост
#гонки
#оон
#байден
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Коновалов: Киев можно считать академией по созданию коррупционных схем
Политолог Коновалов объяснил, почему в ЕС закрывают глаза на коррупцию в Киеве
06 марта 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что более десяти миллиардов евро, переданных Евросоюзом в качестве помощи киевскому режиму, бесследно исчезли. Комментируя это, политолог и военный эксперт Иван Коновалов заметил, что на Украине можно было бы открыть целую академию по организации коррупционных схем.
Филиппо возмутили слова украинского премьера Шмыгаля о том, что выделенные 16 миллионов евро так и не дошли до адресата. В разговоре с RuNews24 начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов объяснил, почему, несмотря на вопиющие факты коррупции, Евросоюз продолжает закидывать Киев деньгами.

По мнению эксперта, отдельные еврочиновники являются участниками коррупционных схем, на организацию которых их украинские коллеги большие мастера. Европейцам выгодно, что огромные суммы уходят Киеву, ведь определённая их часть оседает в их собственных карманах, считает политолог.

Ещё одной причиной продолжающегося вливания в Украину всё новых и новых средств заключается в настоящем умопомрачении среди руководства Евросоюза на почве русофобии и антироссийской риторики. Для таких, как Урсула фон дер Ляйен самое главное — поддерживать нацистский киевский режим. При этом они готовы закрывать глаза на то, что часть выделяемых денег бесследно исчезает, заключил Иван Коновалов.

Читайте также:

«Самоуверенность, хамство и коррупция»: Украинская журналистка точно описала Зеленского

LRT: Президент Литвы заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения

Конгрессмены США шокированы масштабами коррупции на Украине
#евро
#политолог
#режим
#евросоюз
#киев
#премьер-министр
#украина
#коррупция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
«Прототема»: Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе
06 марта 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Российские войска атаковали кортеж украинского президента Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщает греческое издание «Прототема».
Авторы статьи заявили, что машины якобы были атакованы российскими ракетами незадолго до встречи Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Ряд украинских СМИ предполагает, что Зеленский мог находиться в Одессе во время ракетной атаки ВС РФ. Информация официально не подтверждена.

При этом издание РИА Новости приводит слова госминистра Ставроса Папаставру, который входит в состав греческой делегации.

Он сообщил, что никаких проблем с безопасностью нет.

Читайте также:

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу

Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали

Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнёров Киева
#всу
#вс рф
#зеленский
#ракета
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отдых с телками сорвался»: Медведев об отказе Зеленской и Навальной приехать к Байдену
Медведев: Байден не заметил отсутствия Зеленской и Навальной на его выступлении
06 марта 2024, 16:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ жены президента Украины Елены Зеленской и супруги Алексея Навального* приехать на выступление президента США Джо Байдена.
Медведев в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Байдена «стариканом с блуждающей улыбкой», который пригласил девочек для развлечений, но даже не заметил, что они не приехали.

«Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья. Он даже не заметил, что отдых с тёлками сорвался», — написал Медведев.
Прежде американские СМИ сообщали, что Елена Зеленская и супруга покойного Алексея Навального* были приглашены в Белый дом. Однако гостьи не прибыли на мероприятие, сославшись на усталость.

Читайте также:

Медведев потребовал выслать из России послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым

Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться

Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда

*признан экстремистом и террористом
#украина
#сми
#медведев
#джозеф байден
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надо воевать»: в Киеве раскритиковали стратегию Зеленского на фронте
Соскин: Зеленский продолжает воевать, несмотря на поражение за поражением
06 марта 2024, 16:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести военные действия, несмотря на тяжелые потери среди военнослужащих. Об этом заявил экс-советчик Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что Зеленский зациклился на боевых действиях, несмотря на потери и разрушения. Соскин обратил внимание на то, что логики в действиях Зеленского нет.
«Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом», — заявил Соскин.
Бывший советник Кучмы также добавил, что Украина в ходе боевых действий продолжает терять территории, однако и это не останавливает Зеленского и он по-прежнему не намерен вести с Россией какие-либо диалоги.

Читайте также:

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу

Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали

Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнёров Киева
#украина
#всу
#зеленский
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц
06 марта 2024, 16:05

Фото: iStock/Wirestock

Армения официально уведомила о своем намерении полностью контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц своими силами. Об этом заявил секретарь совбеза республики, отметив, что Москве направлено соответствующее письмо.
Он также заявил, что проблемы с ОДКБ останутся до тех пор, пока организация не признает границы Армении.

Прежде возможность вывода российских пограничников из ереванского аэропорта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких решений по этому вопросу еще принято не было. Спикер Кремля также подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работать на уровне двусторонних отношений.

Впервые информация о выводе российских сотрудников появилась первого марта. По словам секретаря правящей парламентской фракции Национального собрания Армении «Гражданский договор» Артура Ованнисяна, эта тема беспокоит большую часть общества.

Читайте также:

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
#договор
#дмитрий песков
#армения
#информация
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО
Захарова: ЯО США в Европе станут законными целями ВС РФ при конфликте с НАТО
06 марта 2024, 15:51

Фото: пресс-служба МИД РФ

Появление американского ядерного оружия на севере Европы ни в коей мере не укрепит безопасность размещающих это оружие стран. Ведь в случае прямого конфликта России с НАТО ядерные объекты будут законными целями Вооружённых сил РФ.
Об этом на брифинге сказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что его стране «необходимо иметь силы ядерного сдерживания».

«Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать, что такие объекты являются источником повышенной угрозы, следовательно становятся законными и первоочередными целями при военном столкновении России с Североатлантическим альянсом. Их размещение не будет способствовать безопасности, а станет для страны источником дополнительной угрозы», — подчеркнула российский дипломат.

Она также добавила, что другим странам континента стоит это учитывать при обсуждении размещения у себя американских ядерных ракет. При появлении ядерного оружия в Северной Европе безопасность стран региона не усилится, а, напротив, сильно пострадает, заключила Мария Захарова.

Читайте также:

Захарова напомнила о традиции США предавать союзников

Мария Захарова объяснила причины предстоящей отставки Нуланд

Захарова подтвердила встречу главы МАГАТЭ Гросси в России
#безопасность
#страны
#мария захарова
#заявление
#дипломат
#нато
#европа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
06 марта 2024, 12:59

Фото: istock / Iuri Gagarin

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил госсекретарь Минобороны республики Валерий Мижа, пишет РИА Новости.
«Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — сообщил Мижа в ходе заседания кабмина.
Отмечается, что решение правительства начнет действовать спустя 150 дней после уведомления стран-участников договора. Его передадут на утверждение парламенту, а затем и президенту страны.

До этого Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв и Тирасполь возможно объединяться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США высказались о «теневом» правительстве

В Кремле прокомментировали выдачу МУС ордеров на арест российских военных

«Затянут удавку»: что будет с Украиной после ухода Нуланд и за что ее «убрали» США
#правительство
#новости
#минобороны
#молдавия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США высказались о «теневом» правительстве
Американский конгрессмен Биггс: США руководит не Джо Байден
06 марта 2024, 12:32

Фото: сайт Белого дома

Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс заявил в интервью Fox Business, что Соединенными Штатами Америки руководит не президент Джо Байден.
Реальными руководителями страны давно стала его администрация, уверен политик.

«Мы все видим его умственные способности, когнитивные расстройства. Многие из нас ощущают, что на самом деле страной управляет не Байден. Это его администрация. Каждый из них обладает своим влиянием», — отметил он.
Биггс добавил, что многие американцы обращаются к нему с вопросом о том, кто на самом деле руководит страной.

Напомним, что Байден стал самым старым президентом в истории США.

Читайте также:

Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах

Врач Белого дома: Байден страдает от нескольких заболеваний
#сша
#страны
#администрация
#дома
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф