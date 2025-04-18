Байден требует за свое выступление 300 тысяч долларов

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Бывший президент США Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов, но желающих послушать его речь мало. Об этом сообщает New York Post.
«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих... Стандартная цена 46-го президента составляет 300 тысяч долларов», — пишут в газете.
В материале указывается, что данная на 25% ниже той, которую требовал за свою речь 44-й американский президент Барак Обама. Последний за выступление просил 400 тысяч долларов. Издание отметило, что спрос на визит Байдена не наблюдается. По словам собеседника газеты, это не удивительно.
Читайте также:
Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена
Премьер Венгрии Орбан: будущим президентом США может стать Вэнс
Трамп обвинил Зеленского в отсутствии ума и плохой работе
Иван Мусатов