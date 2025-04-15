Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп признал, что конфликт начался из-за попыток бывшего американского лидера Джо Байдена сделать Украину членом НАТО. Об этом дипломат сказал в интервью для газеты «Коммерсантъ».
«Президент Трамп уже не раз говорил, что колоссальной ошибкой, в том числе ставшей спусковым крючком или одним из них для того, что сейчас происходит на Украине, стало решение администрации Байдена окончательно затаскивать Украину в НАТО», — сказал Лавров.
Дипломат отметил, что Трамп уже несколько раз публично признал первоочередные причины начала украинского конфликта.
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