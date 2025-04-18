Премьер Венгрии Орбан: будущим президентом США может стать Вэнс

Фото: iStock/rarrarorro
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что будущим американским главой может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом глава страны заявил в ходе интервью для YouTube-канала Öt.
«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», — предположил Орбан.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Европе нужно сосредоточиться на собственных проблемах, так как они являются главной угрозой для ЕС. Это он сделал на фоне позиции европейский политиков по поводу России.
Читайте также:
Госдеп США: в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения по Украине
Стало известно, когда РФ сможет увеличить поставки газа в ЕС
Трамп обвинил Зеленского в отсутствии ума и плохой работе
Иван Мусатов