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Трамп обвинил Зеленского в отсутствии ума и плохой работе

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отсутствии ума и плохой работе. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась в соцсети X.
«Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Он работал не лучшим образом» — сказал Трамп.

К тому же президент уточнил, что не поддерживает Зеленского но и не возлагает на него ответственности за украинский конфликт.

Ранее Трамп заявлял, что ждет ответа от Москвы по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. В случае отсутствия реакции президент не исключил введения дополнительных торговых мер против РФ.

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В Кировоградской области Украины арестовано крупнейшее месторождение лития
17 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/Zolnierek

В Кировоградской области Украины арестовали участки Полоховского месторождения лития, которое является крупнейшим в Европе. Об этом сказано в выписке украинского государственного реестра судебных решений.
Отмечается, что арест был наложен Печерским районным судом Киева. Под ограничения попал 51 земельный участок месторождения, добычей которого занималось предприятие «Укрлитийдобыча». Организация принадлежит бизнесмену из Украины Сергею Табалову.

Причиной ареста является возбужденное уголовное дело, которое завели еще в 2016 году. Разбирательства начались по поводу завладения чужим имуществом или приобретении прав на имущество путем обмана. По данным следствия, «Укрлитийдобыча» с помощью фиктивных сделок незаконно приобрела 51 земельный участок.

Наблюдатели обратили внимание на то, что арест имущества состоялся на фоне переговоров Украины и США по поводу добычи редкоземельных металлов. По информации украинских СМИ, владелец «Укрлитийдобыча» Табалов на разработку месторождения потратил порядка 7,2 миллионов долларов.

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#украина
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Песков рассказал, как чувствуют себя подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки
Песков: подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки чувствуют себя хорошо
17 апреля 2025, 19:28

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Собаки, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, чувствуют себя хорошо. Об этом заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Перед этим радио «Голос Кореи» проинформировало, что Ким Чен Ын подарил Путину охотничьих собак породы пхунсан. Ее вывели в КНДР от волков и о ней практически ничего не знают за пределами республики. Название происходит от гор северного округа Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и вывели национальную северокорейскую породу.

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Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани завершились спустя 2,5 часа
17 апреля 2025, 18:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, которые длились более 2,5 часов. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся горячих точек, включая израильско-палестинский конфликт и ситуацию в Сирии. Путин отметил важность усилий Катара в этих вопросах.

Лидеры также рассмотрели торгово-экономические отношения, стремясь увеличить объемы и диверсифицировать взаимную торговлю, а также реализовать совместные проекты в различных областях. Аль Тани находится в России с официальным визитом.

Ранее стало известно, что Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
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Запрет на деятельность движения «Талибан» приостановили в России
17 апреля 2025, 16:15

Глава МИД РФ Сергей Лавров, член руководства движения «Талибан» Амир Хан Муттаки (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», сообщает ТАСС. Принятое решение вступает в силу незамедлительно.
Заседание по этому вопросу прошло сегодня, иск подала Генпрокуратура.

Напомним, что запрет на действия талибов действовал с 2004 года. В мае 2024 года Минюст и МИД обратились к президенту Владимиру Путину с предложением приостановить запрет на деятельность этого движения.

Помимо этого, изменения, внесённые в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму», позволяют приостановить запрет террористической организации в том случае, если та прекратила осуществлять пропаганду и поддержку терроризма, а также прекратила деятельность, направленную на совершение преступлений террористической направленности против интересов России.

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Религиовед Силантьев призвал Володина принять закон, запрещающий никабы в РФ
17 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/golibtolibov

В России необходимо принять закон, запрещающий носить одежду и головные уборы, закрывающие лицо. С таким запросом зампред Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Хочу обратиться к (спикеру Госдумы – ред.) Вячеславу Володину с просьбой принять законопроект, запрещающий одежду и головные уборы, закрывающие лицо. Однако прошу серьезно изучить матчасть. Есть еще паранджа. Балаклавы, я думаю, тоже не надо носить. Не надо создавать никаких лазеек», — сказал Силантьев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, человек закрывает лицо только в том случае, если хочет скрыться от камер, что позволяет ему совершать преступления и не нести за это наказание.

Так, Силантьев пояснил, что лицо часто закрывают закладчики наркотиков, магазинные воры, извращенцы. Также никаб порой используется в качестве униформы для проституток. Кроме того, под таким одеянием могут оказаться и мужчины, планирующие совершить теракт.

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