Трамп обвинил Зеленского в отсутствии ума и плохой работе

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отсутствии ума и плохой работе. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась в соцсети X.
«Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Он работал не лучшим образом» — сказал Трамп.
К тому же президент уточнил, что не поддерживает Зеленского но и не возлагает на него ответственности за украинский конфликт.
Ранее Трамп заявлял, что ждет ответа от Москвы по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. В случае отсутствия реакции президент не исключил введения дополнительных торговых мер против РФ.
Читайте также:
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по конфликту на Украине
В Кремле заявили, что до США будет «доведен сигнал» по Украине
На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия
Иван Мусатов