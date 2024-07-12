Байден: у меня нет причин разговаривать с Путиным

Фото: Сайт Кремля
Президент США Джо Байден на пресс-конференции, которую транслировал телеканал C-SPAN после саммита НАТО, заявил, что не имеет причин для разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не готов с ним разговаривать, если он не изменит свое поведение», – заявил президент.
Байден также заявил, что готов поговорить с Путиным, если российский лидер позвонит ему. Таким образом, президент Байден подчеркнул, что он открыт для всех мировых лидеров, которые хотят наладить диалог.
Представляя Владимира Зеленского на саммите, Байден по ошибке назвал Путина президентом Украины и покинул зал. Президент США сразу же осознал свою ошибку и пошутил, что намерен «победить президента Путина».
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Александр Климов