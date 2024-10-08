Байден убеждён, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году»

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Бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине. Об этом в своей новой книге написал ветеран американской журналистики, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, цитаты из которой приводит CNN.
Журналист утверждает, что перед началом СВО на Украине президент США Джо Байден якобы пожаловался, что Обама «облажался в 2014 году» и не предпринял никаких шагов, чтобы «остановить Путина». Именно из-за неправильного восприятия Обамой Путина происходят все эти события, приводит Вудворд слова, якобы сказанные Байденом.
Также из книги следует, что Байден убеждён в даче при Обаме лицензии Путину на продолжение конфликта на Украине. А нынешний президент Штатов, в свою очередь, вынужден сейчас отзывать эту лицензию.
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Анастасия Чинкова