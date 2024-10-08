«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств

Фото: kremlin
Президент США Джо Байден в личных беседах неоднократно оскорблял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и называл «чертовым лжецом». Об этом написал в своей книге член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд. Цитаты из книги приводит 8 октября CNN.
«Когда Израиль начинал военную операцию в Рафахе в секторе Газа Байден говорил, что у Нетаньяху «нет никакой стратегии», а в частных разговорах называл премьера чертовым лжецом», — говорится в книге.Кроме этого Вудворд рассказывает, как в июле президент Байден кричал на Нетаньяху в грубой форме и требовал объяснить, что произошло. Это было после ликвидации Израилем в Ливане старшего военного советника Фуада Шукра. Нетаньяху тогда ответил, что Израиль воспользовался возможностью.
В книге идет речь и о высказываниях Байдена в адрес президента России, которого лидер США якобы называл «воплощением зла».
Читайте также:
Стало известно о новом плане Байдена по Украине
Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США
«Губу не раскатывайте»: Харрис не даст Украине вступить в НАТО, уверены в Киеве
Лия Мурадьян