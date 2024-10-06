Новый план по Украине выдумал действующий хозяин Белого дома Джо Байден перед тем, как покинуть свой пост. Об этом сообщает Conversation. В материале говорится, что заокеанский лидер желает оставить после себя прогресс в поддержке киевского режима и наследие, что может быть «последней победой», которая запомнится.
«Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, (кандидатом в президенты США Камалой) Харрис и (главой киевского режима Владимиром) Зеленским», — сказано в публикации.Таким образом действующий глава США хочет, чтобы все видели, что Украина до сих пор в главном приоритете для американских властей. Кроме того, Байден ведет работу над тем, чтобы выделить очередную помощь Киеву.
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Никита Кротов