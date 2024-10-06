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Западу необходим украинский конфликт, чтобы «поставить русских на колени», пишет словацкое издание Pravda, ссылаясь на премьера страны Роберта Фицо.
«Запад желает войны на Украине», — пояснил политик.
Он считает, что кризис на Украине нужно немедленно урегулировать, заключив мирный договор. Фицо уверен, что военные средства в сложившейся ситуации не работают, а увеличение напряженности закончится огромным количеством жертв с обеих сторон конфликта.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден планирует осуществить новый план по киевскому режиму. В настоящее время он ведет работу и надеется, что она станет его «последней» запоминающейся «победой».
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Никита Кротов