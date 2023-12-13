Байден уклонился от вопроса о переговорах Украины с Россией

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Президент США Джо Байден избежал прямого ответа на вопрос о времени, когда он порекомендует Украине вести переговоры с Россией, передает ТАСС.
Задавая вопрос о стратегии на следующий год, журналисты спросили, на каком этапе в случае провала Байден посоветует Киеву обратиться к мирным переговорам.
Однако американский лидер уклонился от прямого ответа, подчеркивая успехи Украины. Он отметил, что с начала спецоперации Киев вернул более половины потерянных территорий.
Также Байден заявил, что Украина смогла противостоять российскому флоту, чтобы обеспечить «экспорт зерна и стали через Черное море для всего мира».
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Однако американский лидер уклонился от прямого ответа, подчеркивая успехи Украины. Он отметил, что с начала спецоперации Киев вернул более половины потерянных территорий.
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Артем Кузьмин