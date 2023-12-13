В США одобрили резолюцию о расследовании по импичменту Байдену

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Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, предписывающую продолжить расследование по делу об импичменте американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию соответствующего заседания.
Девять членов комитета проголосовали «за», все они оказались республиканцами. Против резолюции проголосовали четыре законодателя из числа демократов.
В документе говорится, что необходимо продолжить разбирательства в рамках расследования, имеются ли достаточные основания для импичмента Байдену.
Ожидается, что 13 декабря палата представителей проголосует по резолюции.
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Диана Аванесян