В Кремле назвали США вражеской страной

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сегодня является для США вражеской страной. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, Штаты для России также являются враждебными. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с Риттером.
Он добавил, что Кремль не осведомлен о деталях ситуации, а также напомнил, что Риттер является экс-сотрудником спецслужб, по этой причине на него могут распространяться ограничения на выезд за границу, тем более «во вражеское государство».
Песков заключил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуются практически во всех странах мира.
Напомним, бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер был снят с рейса в РФ. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что Кремль не осведомлен о деталях ситуации, а также напомнил, что Риттер является экс-сотрудником спецслужб, по этой причине на него могут распространяться ограничения на выезд за границу, тем более «во вражеское государство».
Песков заключил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуются практически во всех странах мира.
Напомним, бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер был снят с рейса в РФ. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова