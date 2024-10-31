Байден укусил трех младенцев во время празднования Хэллоуина в Белом доме

Джо Байден (Фото: сайт Кремля)
Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме. Об этом информирует New York Post.
Уточняется, что действующий американский лидер в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители детей при этом отреагировали спокойно и кратко пообщались с Байденом.
В отношении остальных детей глава Соединенных Штатов при встрече ограничился поцелуями. Согласно информации источника, Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно, и эта станет для Байдена последней на посту президента.
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