Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Действующий глава США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента в родном штате Делавэр. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что Байден простоял в очереди порядка 40 минут, прежде чем проголосовать. Глава государства отдал голос за своего вице-президента, кандидата от партии демократов Камалу Харрис.
Также в лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что досрочно на выборах уже проголосовали 43 миллиона граждан США.
Основной этап выборов в США состоится 5 ноября. В бюллетенях будут указаны два кандидата: экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
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Также в лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что досрочно на выборах уже проголосовали 43 миллиона граждан США.
Основной этап выборов в США состоится 5 ноября. В бюллетенях будут указаны два кандидата: экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.
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Анастасия Чинкова