Стал известен неожиданный поступок Харрис в отношении Байдена

Джо Байден: фото: сайт Кремля)
Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис отказался пустить действующего лидера партии Джо Байдена на агитационные кампанию. Об этом сообщил портал Axios.
По его данным, штаб Харрис считает действующего Байдена «политической обузой» в критический момент выборов, но не хочет напрямую отказываться от поддержки Байдена.
В то же время рейтинг одобрения действующего лидера партии составляет 39%, что объясняет нежелание кампании Харриса ассоциировать его с непопулярным президентом накануне выборов.
Ранее газета New York Post сообщала, что в частной беседе с бывшим президентом США Бараком Обамой он сказал, что Байден сильнее Харрис.
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«Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"», – подчеркивается в публикации.
В то же время рейтинг одобрения действующего лидера партии составляет 39%, что объясняет нежелание кампании Харриса ассоциировать его с непопулярным президентом накануне выборов.
Ранее газета New York Post сообщала, что в частной беседе с бывшим президентом США Бараком Обамой он сказал, что Байден сильнее Харрис.
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Александр Климов