Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет», который поможет в управлении США

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге, что владеет неким секретом для управления страной, который пообещал раскрыть сразу после окончания предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Тогда Трамп обратился к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, отметив, что у него есть «маленький секрет».
При этом газета New York Times также сообщила, что Джонсон подтвердил существование «маленького секрета» у Трампа.
При этом люди, знакомые с тактикой Трампа уверены, что его секрет, скорее всего ничего не значит.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
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«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона — ред.) и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка», — заявил Трамп на митинге.
При этом газета New York Times также сообщила, что Джонсон подтвердил существование «маленького секрета» у Трампа.
«Кстати о секретах. Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена и хранило это в секрете. Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?» — возмутился Джонсон.Он также добавил, что не собирается выдавать секреты Трампа.
При этом люди, знакомые с тактикой Трампа уверены, что его секрет, скорее всего ничего не значит.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
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Элина Позднякова