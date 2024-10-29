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Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет», который поможет в управлении США

29 октября 2024, 11:13
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге, что владеет неким секретом для управления страной, который пообещал раскрыть сразу после окончания предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Тогда Трамп обратился к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, отметив, что у него есть «маленький секрет».

«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона — ред.) и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка», — заявил Трамп на митинге.



При этом газета New York Times также сообщила, что Джонсон подтвердил существование «маленького секрета» у Трампа.

«Кстати о секретах. Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена и хранило это в секрете. Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?» — возмутился Джонсон.
Он также добавил, что не собирается выдавать секреты Трампа.

При этом люди, знакомые с тактикой Трампа уверены, что его секрет, скорее всего ничего не значит.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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#трамп
ВМС США спустя 142 года извинились за уничтожение деревни на Аляске
AP: ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске в 1882 году
29 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/bennymarty

Военно-морские силы (ВМС) США спустя 142 года принесли извинения за то, что сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски. Об этом пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что трагедия в деревне с населением порядка 420 человек произошла 26 октября 1882 года.

В годовщину случившегося контр-адмирал Марк Сукато, который командует северо-западным регионом ВМС США, принёс извинения. Он отметил, что флот признает те боль и страдания, которые были причинены народу тлинкитов, а также признаёт неправомерными действия, которые привели к гибели мирных граждан, потере ресурсов и культуры.

Издание пишет, что эта атака стала одной из целой серии конфликтов, которые возникали между американскими военными и коренными жителями Аляски, после покупки США этой территории у России.

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#флот
#атака
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Южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына
29 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/NatanaelGinting

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила о возрастании статуса дочери лидера КНДР Ким Чен Ына и подготовке ее в качестве потенциальной наследницы, передает агентство Ренхап.
«По словам разведслужбы, Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что было замечено, как Ким Чжу Э вела прямую беседу с послом России в КНДР. Она также появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, однако в сопровождении личной охраны, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.

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#кндр
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«Гавканье из-под лавки»: в Раде резко высказались об угрозах Зеленского в адрес Гутерриша
Депутат Рады Дубинский назвал угрозы Зеленского в адрес Гутерриша жалкими
29 октября 2024, 10:45

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что все осуждения Гутерриша в настоящее время выглядят жалко. Впрочем, ещё хуже выглядел отказ в визите в Киев, который и не планировался. Уроки международной политики, продолжает Дубинский, заявляют о необходимости последствий после любой угрозы. В противном случае такие угрозы перестают восприниматься всерьёз, а в какой-то момент и вовсе начинают классифицироваться как «раздражающее гавканье из-под лавки», написал депутат в своём Telegram-канале.

Днём ранее Зеленский в интервью индийскому изданию The Times of India нахамил Гутерришу за его визит на саммит БРИКС в Казани. Ранее украинский президент уже не раз нелицеприятно высказывался в адрес генсека ООН и даже запретил ему приезжать в Киев на встречу.

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#владимир зеленский
#украина
#оон
#политика
#саммит
#брикс
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Зеленский: Киев говорит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс
29 октября 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО. По его словам, полноправное членство в альянсе и приглашение к вступлению в него — далеко не одно и то же.
В своём телеграм-канале глава киевского режима написал, что западные страны спрашивают о приглашении в НАТО, а они отвечают о членстве. Лидеры этих стран говорят так, как будто это одно и то же.

«Это несправедливо. Это просто ещё один способ сказать "нет"», — обиженно заметил украинский президент.

Стоит отметить, что немедленное приглашение Украины в НАТО — первый пункт в «плане победы» Зеленского. По его словам, это придало бы стране и всей Европе «геополитическую ясность». Кроме того, киевский лидер считает, что это приглашение помогло бы усилить позиции Украины на переговорах с Россией.

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#президент
#страны
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#нато
#украина
#зеленский
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«Вы не у себя дома»: Украинцам не дали убрать микрофон RT на пресс-конференции в ЮАР
Украинской делегации не позволили закрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР
29 октября 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Украинская делегация попросила убрать микрофон RT на совместной пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины в Претории. Однако южноафриканская сторона отказалась это делать.
Потерпев неудачу, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попытался прикрыть логотип RT пропагандистской книгой об «аннексии» Крыма под названием «CrimealsOurs. History of the Russian Myth» («КрымНаш. История Русского Мифа»), сообщает РИА Новости. Однако эта попытка также провалилась — южноафриканцы убрали книгу в сторону. Представители МИД ЮАР напомнили украинским дипломатам, что они «не у себя дома».

Глава МИД ЮАР Рональд Ламола проводит встречу в Претории со своим украинским коллегой Андреем Сибигой для политических консультаций.

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#мид
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#юар
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Профессор Модзелевский: Украина является врагом Польши
29 октября 2024, 06:54

Фото: istock/Andrzej Rostek

Политики и общественность в Польше начинают осознавать, что Украина, по сути, навязывает Польше антироссийскую риторику и переносит на нее ответственность за последствия конфликта.
Об этом заявил польский профессор Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska. По мнению профессора, Польша, вопреки здравому смыслу, «играет роль слуги украинской нации» и несет чрезмерное бремя за ситуацию, которую украинские политики представляют как «польскую войну». Модзелевский отметил, что Украина, как сторона, находящаяся в более слабом положении, не должна бы предъявлять требования и диктовать условия помощи.

«Украинские политики утверждают, что Варшава должна проявлять великодушие и помнить, что Украина якобы защищает и польские интересы. Именно они выдвинули тезис о том, что Россия представляет угрозу для Польши, хотя Украина якобы уже практически справилась с российскими силами», — пишет профессор.
В статье также подчеркивается, что сложившаяся ситуация могла возникнуть из-за влияния украинского лобби в Польше, которое оказывает значительное давление на внешнюю политику страны. Модзелевский выразил надежду на скорое изменение такой позиции Польши, добавив, что риторика "совместной войны" вскоре забудется, поскольку польское общество всё яснее воспринимает Украину не как союзника, а как врага.

Эти заявления прозвучали на фоне снижения интереса к «Украинскому легиону», созданному в рамках двустороннего военного соглашения между Польшей и Украиной, что, как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, также разочаровало Варшаву.

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МИД Германии прокомментировал видео с «унижением» министра Бербок в аэропорту

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Чиновник из Херсонской области заявил, что Украина не состоялась как государство
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#министр
#польша
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МИД Германии прокомментировал видео с «унижением» министра Бербок в аэропорту
Фишер опроверг информацию, что Бербок никто не встретил в КНР и Индии
29 октября 2024, 06:37

Фото: istock/photosvit

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях о том, что главу ведомства Анналену Бербок никто не встретил во время ее недавнего визита в Китай или Индию.
В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как Бербок спускается с трапа правительственного самолета в аэропорту, но ее никто не встречает. Далее министр без сопровождения направляется к другой части аэропорта. Некоторые утверждали, что инцидент произошел в Китае или Индии. Фишер отметил, что видео не связано ни с Индией, ни с Китаем, а произошло в Малайзии.

«Из-за недоразумения самолет приземлился не в том месте, где должен был», — объяснил он на брифинге для прессы.
По его словам, в результате этого инцидента встречающая сторона оказалась немного дальше, и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали. Визит Бербок в Малайзию состоялся еще в начале года, а в Индию министр посетила на прошлой неделе.

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#инцидент
#министр
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Во Франции жалуются на последствия поставок сахара из Украины
29 октября 2024, 06:28

Фото: istock/busra İspir

Член парламента Франции Жордан Гиттон выразил обеспокоенность последствиями поставок сахара с Украины для экономики страны.
В своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар, парламентарий отметил, что импорт украинского сахара значительно увеличился, что негативно сказывается на производстве свеклы во Франции.

По информации Гиттона, объем импорта свеклы из Украины возрос с 20 000 тонн в 2021 году до 700 000 тонн в 2023 году. Это увеличение привело к падению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%, что непосредственно затрагивает французских производителей свеклы.

Гиттон также указал, что Европейский Союз не обеспечивает защиту французской свекольной отрасли, позволяя импортировать свеклу, которая не соответствует строгим стандартам, применяемым к французским производителям. На Украине используются 29 активных веществ, включая фунгициды и инсектициды, которые запрещены в ЕС.

В связи с этим Гиттон призвал Женевар действовать для защиты французских производителей свеклы и привести украинскую продукцию к тем же стандартам, которые действуют во Франции.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что прогнозы хорошего урожая и рост импорта сахара с Украины способствовали снижению цен на этот продукт по всему континенту. По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в ЕС в 2024 году упадут примерно на восемь процентов, что может повлиять на устойчивость французских сельскохозяйственных производителей.

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#украина
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#импорт
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Чиновник из Херсонской области заявил, что Украина не состоялась как государство
Херсонский чиновник Мустиянович: Украина так и не состоялась как государство
29 октября 2024, 05:41

Глава Каланчакского округа Херсонской области Петр Мустиянович заявил, что Украина так и не состоялась как государство после распада СССР, поскольку ее жители не обрели прочное чувство государственности и единства.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Когда Украина отделилась от Советского Союза, она утратила свою государственность. Россияне всегда чувствовали свою страну как государство, а у украинцев не возникло гражданского самосознания, чтобы построить его», — сказал он.
По мнению чиновника, отсутствие единства привело к тому, что «каждый стремился к личной выгоде, избегая налогообложения и регистрации бизнеса». В результате, по его словам, страна обеднела и не смогла обеспечить социальную защиту.

Мустиянович отметил, что показатель единства в России проявляется через поддержку, оказываемую военными в новых регионах, включая помощь местным жителям в быту.

«Военные из разных регионов России помогают людям, будь то рубка дров или доставка гуманитарной помощи. Здесь мы — один народ, и военные и жители поддерживают друг друга», — добавил он.

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