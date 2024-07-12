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Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

Байден: гипотетические удары ВСУ вглубь России оружием США не имеют смысла
12 июля 2024, 03:01
kremlin

kremlin

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО ответил на вопрос о том, готов ли он допустить, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары вглубь России с помощью американского оружия, передает РИА Новости.
По словам политика, даже если Вашингтон даст разрешение на проведение операции Украине, гипотетическая атака на Москву не будет иметь смысла.

«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю – это имело бы смысл? Не имело бы», – сказал Байден.



Байден добавил, что задача Киева состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим и общественным вопросам Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Киевом об ограничении ударов оружием вглубь территории России. По словам координатора Кирби, нет разрешения «бить куда угодно».

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#байден
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#переговоры
Более 20 стран подписали соглашения в целях ускорения военной помощи Украине
12 июля 2024, 04:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Более 20 стран-участниц саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ об ускорении и координации коллективных усилий по оказанию военной помощи Украине, сообщается на сайте Еврокомиссии.
По данным сайта ЕК, соглашение подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция и Дания. Также упоминаются Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург и Нидерланды. Среди прочих документ подписали главы государств и правительств Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, председатели Совета Европы, Европейской комиссии и Владимир Зеленский.

В соответствии с соглашением, стороны обязались поддерживать Киев в области «обороны и безопасности, военной подготовки и модернизации вооруженных сил». Стороны также планируют помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания.

Ранее лидеры стран НАТО объявили, что их следующая встреча состоится в Гааге в июне 2025 года.

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Эрдоган выразил желание вступить в ШОС
Эрдоган: Турци должна вступить в ШОС
12 июля 2024, 04:07

Фото: istockphoto/9parusnikov

Турция должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, в этом вопросе он стремится заручиться поддержкой всех постоянных членов объединения.

Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на все разногласия, он хочет диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», – отметил он.

Президент Турции заявил, что Анкара не планирует вести «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений».

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#шос
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В Германии рассказали о планах США против России
Депутат АдГ Шмидт: США планируют использование ФРГ в качестве плацдарма против РФ
12 июля 2024, 03:46

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон намерен использовать Германию в качестве плацдарма для дальнейшей эскалации ситуации с Россией, заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, передает РИА Новости.
По словам Шмидта, партия будет препятствовать подобным планам. По мнению политика, план США по размещению ракет дальнего радиуса действия на территории Федеративной Республики Германия с 2026 года приведет к эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой.

Шмидт подчеркивает, что Вашингтон использует немецкую территорию в качестве плацдарма.

«Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации», – рассказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты планируют разместить в Германии оружие дальнего радиуса действия в 2026 году.

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Байден: у меня нет причин разговаривать с Путиным
12 июля 2024, 03:20

Фото: Сайт Кремля

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, которую транслировал телеканал C-SPAN после саммита НАТО, заявил, что не имеет причин для разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не готов с ним разговаривать, если он не изменит свое поведение», – заявил президент.

Байден также заявил, что готов поговорить с Путиным, если российский лидер позвонит ему. Таким образом, президент Байден подчеркнул, что он открыт для всех мировых лидеров, которые хотят наладить диалог.

Представляя Владимира Зеленского на саммите, Байден по ошибке назвал Путина президентом Украины и покинул зал. Президент США сразу же осознал свою ошибку и пошутил, что намерен «победить президента Путина».

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#сша
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#владимир путин
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Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»
12 июля 2024, 02:31

Фото: сайт Белого дома США

На пресс-конференции после саммита НАТО, которую транслировал телеканал C-SPAN, президент Джо Байден поклялся победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Он назвал себя наиболее квалифицированным кандидатом, способным победить своего соперника. Байден подчеркнул, что уже однажды побеждал Трампа и намерен сделать это снова.

В то же время он выразил уверенность в лидерских качествах вице-президента Камалы Харрис, но оговорился и перепутал ее с Трампом.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы не думал, что она подходит для должности президента».

Ранее на саммите Джо Байден также оговорился, перепутав Владимира Зеленского с президентом Украины и предоставив слово российскому лидеру Владимиру Путину.

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#джозеф байден
#сша
#дональд трамп
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В Германии заявили об истощении запасов оружия Запада
12 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/arsenisspyros

Западные страны будут вынуждены пополнять свои арсеналы в течение 10-15 лет из-за потребностей Украины, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По его словам, «Украине нужно 2,4 миллиона выстрелов в год». Политик напомнил, что США и Европа производят достаточное количество боеприпасов.

«Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров», – заявил он, отметив истощение запасов.

Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной замели Бранденбург направили письмо канцлеру Германии и председателю бундестага Бербель Бас с требованием прекратить поставки оружия на Украину.

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#германия
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#поставки
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Шольц рассказал о правилах применения выданного Киеву оружия
12 июля 2024, 01:49

Фото: сайт Кремля

Никто не намерен менять правила ведения боевых действий в вопросе оружия, переданного в дар Украине, заявил канцлер ФРГ, передает Reuters.
«Ни у кого нет планов менять правила применения подаренного Киеву оружия», – заявил политик.

Ранее вице-канцлер Шольц заявил, что Германия не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на украинской территории.

До этого Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что правительство Германии должно было раньше дать разрешение на нападение Украины на территорию России.

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#олаф шольц
#украина
#германия
#оружие
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Страны НАТО договорились о поддержке Украины в 2025 году
Страны НАТО договорить о поддержке Украины на 40 млрд долларов в 2025 году
12 июля 2024, 01:30

Фото: iStock/RomanBabakin

Страны НАТО договорились о предоставлении Киеву помощи в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
По его словам, дополнительные финансовые обязательства Киева будут обсуждаться на саммите в Нидерландах в июне следующего года.

«Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году», – отметил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Североатлантического альянса договорились о выделении Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи.

31 мая Столтенберг призвал Украину ежегодно выделять 40 миллиардов евро и предложил сделать эту меру обязательной.

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#сша
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#страны
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Байден по ошибке передал слово «президенту Путину», а не Зеленскому
12 июля 2024, 01:02

kremlin

Президент США Джо Байден сделал оговорился на саммите НАТО, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Украины. На инцидент обратило внимание информационное агентство РИА Новости.
«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», – сказал глава Белого дома.

Байден осознал свою ошибку и заверил слушателей, что намерен «победить президента Путина».

Ранее американский лидер допустил ошибку, перепутав названия стран, и в тоге раскритиковал решение Вашингтона «вмешаться в дела Украины». Позже он исправился и уточнил, что имел в виду Ирак и Афганистан.

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#россия
#афганистан
#ирак
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