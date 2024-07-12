Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

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Президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО ответил на вопрос о том, готов ли он допустить, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары вглубь России с помощью американского оружия, передает РИА Новости.
По словам политика, даже если Вашингтон даст разрешение на проведение операции Украине, гипотетическая атака на Москву не будет иметь смысла.
Байден добавил, что задача Киева состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим и общественным вопросам Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Киевом об ограничении ударов оружием вглубь территории России. По словам координатора Кирби, нет разрешения «бить куда угодно».
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«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю – это имело бы смысл? Не имело бы», – сказал Байден.
Байден добавил, что задача Киева состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим и общественным вопросам Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Киевом об ограничении ударов оружием вглубь территории России. По словам координатора Кирби, нет разрешения «бить куда угодно».
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Александр Климов