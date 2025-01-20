Байден в последние часы президентства помиловал ряд членов своей семьи

Джо Байден (фото: kremlin.ru)
Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал ряд членов своей семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение политика.
Байден подчеркнул, что его родственники подвергались нападкам и угрозам, целью которых было причинение вреда и боли самому главе государства.
Он убеждён, что эти нападки продолжатся, в связи с чем подписал указ о помиловании.
В документе указано, что Байден воспользовался своими полномочиями в соответствии с конституцией для помилования Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Такой шаг означает, что они признаны виновными или сами признают вину в совершении различного рода преступлений.
В августе 2024 года республиканцы из нижней палаты конгресса опубликовали доклад, в котором сообщалось, что за 10 лет члены семьи Байдена получили более 27 миллионов долларов из иностранных источников и создали несколько подставных компаний для сокрытия этих средств.
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Он убеждён, что эти нападки продолжатся, в связи с чем подписал указ о помиловании.
В документе указано, что Байден воспользовался своими полномочиями в соответствии с конституцией для помилования Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Такой шаг означает, что они признаны виновными или сами признают вину в совершении различного рода преступлений.
В августе 2024 года республиканцы из нижней палаты конгресса опубликовали доклад, в котором сообщалось, что за 10 лет члены семьи Байдена получили более 27 миллионов долларов из иностранных источников и создали несколько подставных компаний для сокрытия этих средств.
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Анастасия Чинкова