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Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием Трампа

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием США. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS News.
Он подчеркнул, что Зеленский уже открыто говорит, что киевские власти готовы работать с Трампом для завершения конфликта на Украине.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Темой беседы будет обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы.



В понедельник Трамп принёс присягу в здании Капитолия и официально вступил в должность президента США.

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#россия
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#переговоры
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США
20 января 2025, 20:17

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на инаугурации, которая проходит в Капитолии. Об этом пишет РИА Новости.
Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги: «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов». Во время своей речи он держал руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

Накануне Трамп выступал перед своими сторонниками. Он пообещал после вступления на пост главы государства восстановить американскую экономику, усилить нацбезопасность и отстаивать интересы государства на мировой арене.

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#дональд трамп
#президент
#джозеф байден
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Началась инаугурация Дональда Трампа: главные гости церемонии
20 января 2025, 19:51

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Началась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведёт РИА Новости.
Мероприятие проходит в Капитолии. Однако до прибытия туда Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл в Белый дом, где состоялось чаепитие с Джо Байденом и его женой Джилл.

После обе супружеские пары уходящего и приходящего президентов США прибыли в Капитолий. В зале видны бывшие главы государства Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, а также Майкл Пенс, занимавший пост вице-президента США при первом сроке Трампа.

Кроме того, на инаугурацию прибыли основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос, президент Аргентины Хавьер Милей и американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск.

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Инаугурация президента США 2025: где смотреть, как и когда Трамп вступит в должность

*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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#политика
#президент
#пост
#джозеф байден
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Трамп в течение суток подпишет указ о признании только мужского и женского полов
Трамп заявил, что власти США признают только два пола – мужской и женский
20 января 2025, 19:40

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о признании американскими властями только двух полов – мужского и женского. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что этот указ будет одним из первых после официального вступления Трампа в должность главы государства.

Согласно этому документу, все государственные учреждения будут обязаны рассматривать биологических мужчин и женщин как представителей разных полов.

Ранее избранный глава государства обещал «покончить с трансгендерным безумием» в США.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. 47-й президент США вернётся в Белый дом во второй раз. Он стал первым в истории страны президентом, которому удалось возглавить страну во второй раз.

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#дональд трамп
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#президент
#белый дом
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«Проиграют все»: Орбан призвал Евросоюз не мечтать о марше по Красной площади
Орбан: Евросоюз не должен думать, что его солдаты пройдут по Красной площади
20 января 2025, 19:16

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Если в Европе начнётся война, то проиграют все. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Будапеште на конференции, посвящённой итогам председательства страны в Совете ЕС.
Он отметил, что венгерское председательство подняло флаг мира и открыло дверь к прекращению боевых действий и мирным переговорам по Украине. После он задал вопрос, действительно ли в Европе верят, что их солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве. Если такой веры нет, продолжил Орбан, то дипломатические каналы для проведения переговоров должны быть открыты.

Также премьер-министр Венгрии подчеркнул, что война на европейском континенте не будет победоносной ни для одной страны, а теперь Венгрия передаёт начатую «эстафету мира» новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Напомним, что Венгрия, ставшая председателем в Совете ЕС во второй половине 2024 года, сосредоточила свою работу на поиске путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Также были приложены усилия в отношении экономических проблем, развитии промышленности в Евросоюзе и укрепления внешних границ.

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#солдаты
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Reuters: Трамп планирует вернуть смертную казнь
Reuters: в планах Трампа вернуть смертную казнь на федеральном уровне
20 января 2025, 18:40

Фото: Избранный президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.
В агентстве уточнили, что мораторий на смертную казнь был введён при уходящем президенте США Джо Байдене.

Как ранее писал телеграм-канал Mash, в ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Дональд Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.

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#сша
#россия
#дональд трамп
#путин
#сво
#президент
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Политолог раскрыл значение договора между Россией и Ираном
Политолог Багдасаров: договор России и Ирана критически важен для обеих стран
20 января 2025, 18:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, критически важен для обеих стран, так как Тегеран опасается новых санкций после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, а Москва развивает отношения с Глобальным Югом после разрыва отношений с Европой. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«Россия заинтересована в увеличении перевалки своих грузов через иранские порты, вроде Бандер-Аббаса. <…> В случае, если Трамп сделает Иран одной из «точек приложения усилий» в своей санкционной политике, эту страну ждут большие экономические трудности. В этих условиях всестороннее сотрудничество с нами во многих сферах станет для иранцев критически важным», — пояснил политолог в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем в Пентагоне прогнозируют новый конфликт между Арменией и Азербайджаном в период 2025-2026 годов. Директор Института политических исследований Сергей Марков считает подобный сценарий весьма вероятным. В разговоре с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что Азербайджан замечает окно возможностей после возвращения Нагорного Карабаха и плачевное состояние Армении, которая рассорилась с Россией и потеряла союзника в лице Ирана, лишившегося части влияния после свержения сирийского лидера Башара Асада.
«По его словам, главная цель Азербайджана — Зангезурский коридор. А именно — беспрепятственное сухопутное сообщение с азербайджанским анклавом (наподобие нашего Калининграда) — Нахичеванской областью Азербайджана. Она отделена от основной территории страны и окружена Арменией, Ираном и Турцией», — пишет издание.
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Путин заявил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США
Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с администрацией Дональда Трампа
20 января 2025, 17:16

Президент России Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил президент России Владимир Путин.
«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса...», — сказал российский лидер.
Президент России добавил, что целью диалога должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе.

Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится не раньше марта 2025 года.

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Сенатор Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди
Сенатор Пушков: публикация подробностей об убийстве Кеннеди ударит по США
20 января 2025, 15:59

Фото: iStock/anyaberkut

Публикация подробностей дела об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы со сведениями об убийстве Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и брата Трампа – Роберта. Это не полный список лиц, материалы которых будут раскрыты. Речь идёт о других досье, которые представляют большой общественный интерес.

По словам Пушкова, публикация этих материалов станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США и может перевернуть взгляд американцев на свою страну.

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#убийство
#дональд трамп
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Инаугурация президента США 2025: где смотреть, как и когда Трамп вступит в должность
20 января 2025, 12:00

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Дональд Трамп был переизбран на новый срок, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 277 выборщиков, в то время как Харрис набрала только 224 голоса. «Радио 1» расскажет о дате инаугурации 2025 года и вступлении Дональда Трампа в должность.

Что такое инаугурация президента в США


Инаугурация президента — это торжественная церемония вступления в должность президента и вице-президента США, во время которой они приносят присягу.

Когда пройдет Инаугурация президента США Дональда Трампа


Срок полномочий действующего президента и вице-президента США истекает 20 января в полдень, согласно 20-й поправке к Конституции США. Это означает, что с этой даты начинается отсчёт времени до вступления в должность нового президента. Таким образом, инаугурация нового президента Соединённых Штатов состоится 20 января 2025 года.

Где и как проходит инаугурация президента


Церемония инаугурации пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне и станет 60-й по счёту в истории страны.

По традиции в этот день вновь избранные президент и вице-президент вместе со своими супругами приходят в Белый дом, где их приветствуют бывшие президент и вице-президент со своими семьями. Этот ритуал олицетворяет мирный переход власти.

Затем они отправляются в Капитолий, где избранный вице-президент и президент произносят приносит присягу. В честь этого события раздаются 21 орудийный залп, звучит гимн президента США, а глава государства произносит речь.


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Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрации Трампа, прогноз отношений США и РФ

Что происходит до инаугурации президента


  • Сроки подсчёта голосов должны закончиться до 11 декабря 2024 года. Затем местные власти (губернаторы и секретари штатов) утверждают результаты выборов и направляют сертификаты подтверждения в Национальное управление архивов и записей (NARA) и Конгресс. Одновременно с этим происходит официальная регистрация выборщиков от каждого штата.

  • 17 декабря выборщики собираются для формирования коллегии выборщиков и официального голосования за президента и вице-президента. Их голоса направляются председателю Сената. Здесь также установлен крайний срок — 25 декабря.

  • Новый состав будет приведён к присяге 3 января, а 6 января обе палаты соберутся для окончательного подтверждения результатов голосования и объявления имён президента и вице-президента. Заседание проводит вице-президент США.

Таким образом, 6 января 2025 года именно Камале Харрис, проигравшей выборы 2024 года, придётся официально объявить о победе Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Фото: istockphoto / arlutz73

Что происходит во время инаугурации президента


В день инаугурации избранный вице-президент приносит присягу первым и повторяет ту же присягу, которую принимают сенаторы, представители и другие государственные служащие.

Присяга используется с 1884 года:

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить ей истинную веру и преданность; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить: да поможет мне Бог».



Около полудня присягу даёт уже избранный президент. Она соответствует статье II, разделу I Конституции США.

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов».

Что происходит после инаугурации


После принесения присяги и выступления с речью новоизбранный президент США и его супруга возвращаются в свою резиденцию — Белый дом. Во время проезда их кортежа проходит праздничный парад, который направляется от Капитолия по Пенсильвания-авеню, минуя здание Министерства финансов, к Белому дому. Этот маршрут не менялся с 1809 года.

Затем вступивший в должность президент проводит официальный бал или несколько балов.

Инаугурационные мероприятия завершаются на следующий день, 21 января, когда в Вашингтонском кафедральном соборе проходит молитвенный завтрак с участием представителей различных конфессий.

Инаугурация Трампа 2025: где смотреть


Билеты на инаугурацию доступны в свободной продаже, однако точное количество ожидаемых участников пока остается неизвестным. По данным американских СМИ, на мероприятие могут прийти сотни тысяч человек.

Церемонию инаугурации Дональда Трампа будут транслировать ведущие каналы, такие как NBC, CBS и C-SPAN. Кроме того, трансляция будет доступна на официальном сайте Белого дома. Начало трансляции запланировано на 20 января в 20:00 по московскому времени. Официальные российские телеканалы не планируют показывать это событие.


Какие указы будут отменены


В своей последней речи перед инаугурацией Трамп заявил о намерении отменить все «нелепые» указы Байдена. Он заверил своих сторонников, что все распоряжения предшественника будут аннулированы в течение первого дня его пребывания на посту, что, по его мнению, сделает американцев «крайне счастливыми». Ожидается, что среди отмененных указов будут меры по ужесточению политики в сфере внутренней и внешней безопасности, а также изменения в налоговой и экономической сферах.


Какие обещания по Украине


Риторика Дональда Трампа относительно конфликта в Украине заметно изменилась с момента его предвыборной кампании до вступления в должность. Если изначально он утверждал, что сможет разрешить конфликт всего за 24 часа, то после выборов стал более сдержанным, признавая, что этот процесс может занять гораздо больше времени. Трамп также начал обсуждать возможность компромиссов, что вызывает беспокойство среди украинского общества.

Украина настаивает на своей «формуле мира», что может создать дополнительные препятствия для переговоров. В свою очередь, Трамп продолжает подчеркивать важность диалога.

Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации


Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации президента США:

Джон Кеннеди, 1961


«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

Джимми Картер, 1977


«Давайте вместе создадим новый национальный дух единства и доверия. Ваша сила может компенсировать мою слабость, а ваша мудрость поможет свести к минимуму мои ошибки».

Джордж Буш старший, 1989


«Великие народы, как и великие люди, должны держать свое слово. Мы всегда будем стараться говорить четко, потому что откровенность — это комплимент, но и тонкость тоже хороша и имеет свое место».

Билл Клинтон, 1993


«Америке, чтобы устоять долгие годы, придется меняться. Меняться не просто ради самых изменений, а меняться, чтобы сберечь американские идеалы. Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром — то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя больше ответственности — не только за себя и наши семьи, но и за общество и нашу страну».

Дональд Трамп, 2017


«То, что имеет смысл, — не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. В основе нашей политики — полная верность США».

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
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