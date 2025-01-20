Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием Трампа

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием США. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS News.
Он подчеркнул, что Зеленский уже открыто говорит, что киевские власти готовы работать с Трампом для завершения конфликта на Украине.
Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Темой беседы будет обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы.
В понедельник Трамп принёс присягу в здании Капитолия и официально вступил в должность президента США.
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Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Темой беседы будет обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы.
В понедельник Трамп принёс присягу в здании Капитолия и официально вступил в должность президента США.
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Анастасия Чинкова