Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на инаугурации, которая проходит в Капитолии. Об этом пишет РИА Новости.
Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги: «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов». Во время своей речи он держал руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.
Накануне Трамп выступал перед своими сторонниками. Он пообещал после вступления на пост главы государства восстановить американскую экономику, усилить нацбезопасность и отстаивать интересы государства на мировой арене.
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Анастасия Чинкова