В ходе выступления в Южной Каролине Байден заявил, что никуда не уходит

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
В последний день своего правления президент США Джо Байден заявил, что никуда не уходит. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое заявление Байден сделал в ходе выступления перед темнокожими христианами в Южной Каролине. Слова о том, что он никуда не уходит, президент подчеркнул фразой: «Кроме шуток».
В агентстве отмечают, что во время выступления Байден постоянно запинался и подсматривал в маленькие карточки. Свою речь президент закончил словами о культуре и истории Америки, которые являются темнокожими.
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Иван Мусатов