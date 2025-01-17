Байден в последний момент усложнил Трампу возможность снять санкции с России

Фото: iStock/Alejo Vazquez
Уходящий с поста президент США Джо Байден напоследок усложнил избранному главе государства Дональду Трампу возможность снять все санкции с России. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что если бы санкции против российских компаний были введены в рамках закона 14024, то Трамп без каких-либо проблем и оглядки на Конгресс мог бы ликвидировать их. Это связано с тем, что положение не значится ни в одном из федеральных законов.
Однако всё сделано так, чтобы будущей администрации Белого дома пришлось вернуться к закону 13662, а согласно нему Конгресс имеет право не одобрить инициативу главы государства.
Как сообщили в Минфине США почти 100 российских компаний были повторно внесены в санкционный список 15 января. Изначально они числились в законе 14024, однако указом Байдена были перенаправлены в закон 13662.
Читайте также:
Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе
NYP: Байдену понадобилась подушка во время 18-минутной прощальной речи
В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношении Путина
Однако всё сделано так, чтобы будущей администрации Белого дома пришлось вернуться к закону 13662, а согласно нему Конгресс имеет право не одобрить инициативу главы государства.
Как сообщили в Минфине США почти 100 российских компаний были повторно внесены в санкционный список 15 января. Изначально они числились в законе 14024, однако указом Байдена были перенаправлены в закон 13662.
Читайте также:
Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе
NYP: Байдену понадобилась подушка во время 18-минутной прощальной речи
В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношении Путина
Анастасия Чинкова