В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношении Путина

Джо Байден (фото: kremlin.ru)
Уходящий президент США Джо Байден совершил прискорбную ошибку, не договорившись с главой России Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание American Conservative.
Хуже всего на посту президента США Байден проявил себя в Европе, где произошло продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Путиным до начала боевых действий. Это стало его самыми прискорбными ошибками.
В четверг Байден выступил перед американцами с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту президента. При этом он ни разу не упомянул Россию. Обращение уходящего главы государства длилось около 15 минут. Он упомянул исключительно события в мире, в частности, укрепление НАТО, поддержку Украину, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке. Комментировать отношения Москвы и Вашингтона политик не стал.
Читайте также:
Байден подвел итоги своего срока в финальной речи: все, о чем заявил президент США
Захарова прокомментировала признание Байдена о риске развязывания ядерной войны
Хегсет: Трамп хочет добиться мира на Украине с максимальной выгодой для Киева
Анастасия Чинкова