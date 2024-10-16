США не хотят сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за риска ядерной войны

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США не собираются идти навстречу просьбам киевских властей сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, опасаясь начала ядерного конфликта с РФ. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что Вашингтон принимает участие в отражении атак Ирана против Израиля, но отказывается делать тоже самое для уничтожения ракет ВС РФ.
В Сенате в ответ на эту претензию заявили, что США могут пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, поскольку это не грозит началом ядерного конфликта с Тегераном. При этом аналогичная попытка в отношении России уже имеет гораздо больше рисков.
Как отметили в издании, подобную точку зрения так высказал ряд представителей администрации президента США Джо Байдена.
Также уточняется, что для оказания помощи Израилю США достаточно использовать средства ПВО, размещённые на кораблях. Для уничтожения российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, которая гораздо больше по территории, чем Израиль, в страну придётся ввести наемные комплексы ПВО и истребители. Такой шаг в высокой долей вероятности приведёт к прямому столкновению с ВС РФ, чего в Белом доме хотят избежать.
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В Сенате в ответ на эту претензию заявили, что США могут пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, поскольку это не грозит началом ядерного конфликта с Тегераном. При этом аналогичная попытка в отношении России уже имеет гораздо больше рисков.
Как отметили в издании, подобную точку зрения так высказал ряд представителей администрации президента США Джо Байдена.
Также уточняется, что для оказания помощи Израилю США достаточно использовать средства ПВО, размещённые на кораблях. Для уничтожения российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, которая гораздо больше по территории, чем Израиль, в страну придётся ввести наемные комплексы ПВО и истребители. Такой шаг в высокой долей вероятности приведёт к прямому столкновению с ВС РФ, чего в Белом доме хотят избежать.
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Анастасия Чинкова