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Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделают деньги на похищение украинцев во время мобилизации. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя видео, на котором люди в балаклавах затаскивают мужчину в свой автомобиль.
Политик заявил, что именно на такое похищение мирных граждан Украины Макрон недавно выделил три миллиарда рублей, а фон дер Ляйен в скором времени предоставит 35 миллиардов рублей.
В связи с произошедшим Филиппо призвал немедленно прекратить финансирование и поставки вооружения «мафиозному» киевскому режиму, а также выступил за выход Франции из НАТО и полную ликвидацию Североатлантического альянса.
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Анастасия Чинкова