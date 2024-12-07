Байден высказался о наличии 80 тысяч американских военных в Европе

Фото: iStock/Im Yeongsik
Президент США Джо Байден отчитался перед конгрессом о наличии 80 тысяч американских военных в Европе. Информация об этом появилась в письме Байдена руководству обеих палат конгресса США.
«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — говорится в сообщении.По словам Байдена, такая мера направлена на сдерживание дальнейшей российской агрессии. К тому же, целью американских военных является успокоение союзников.
Напомним, что в своем интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что в нападении РФ на страны НАТО нет никакого смысла.
Читайте также:
Визит Байдена на Украину сопровождался «поездом-призраком»
Политолог Светов: Трамп плевать хотел на предупреждения Рютте о сделке по Украине
Байден спутал африканскую страну с городом
Иван Мусатов