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Избранный президент США Дональд Трамп плевать хотел на предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о том, что неудачная сделка по Украине поставит под угрозу Вашингтон, так как приведет к сближению России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Рютте — лишь клерк, поставленный для координации.
«Теперь Рютте — генсек НАТО, 70 процентов бюджета которого обеспечивают Соединенные Штаты — делает предупреждение Америке. Он кто? Клерк, поставленный для координации, чтобы страны, входящие в НАТО, послушно исполняли директивы, которые исходят от военного командования альянса. Кто командует войсками НАТО в Европе? Американский генерал. <…> Естественно, Трамп плевать хотел на эти предупреждения», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем Рютте выступил с новым заявлением, в котором признал неумолимое продвижение ВС РФ. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Россия наступает по всей линии фронта и упорно «движется на Запад». В связи с этим генсек НАТО предложил увеличить поставки оружия украинской стороне.
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