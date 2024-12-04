Политолог Светов: Трамп плевать хотел на предупреждения Рютте о сделке по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп плевать хотел на предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о том, что неудачная сделка по Украине поставит под угрозу Вашингтон, так как приведет к сближению России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Рютте — лишь клерк, поставленный для координации.