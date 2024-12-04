Байден спутал африканскую страну с городом

Джо Байден (фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден допустил оговорку во время встречи с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, назвав африканскую страну «ярким городом».
Инцидент произошел на фоне дипломатических переговоров, о которых сообщает ABC News. Джо Байден стремился показать Лоренсу свое расположение и проявить уважение к гражданам Анголы, однако запутался настолько, что его слова можно было принять за оскорбление.
Событие стало очередным поводом для внимания к выступлениям Байдена, которые нередко сопровождаются оговорками и неловкими моментами.
Кроме того, недавно американскому лидеру вновь понадобилась помощь при подъеме на подиум. Байдену указали направление, после чего ангольский президент поддержал его за руку, помогая преодолеть ступеньку.
Ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. В ответ на это американские СМИ заявили о возможном несоответствии сына Байдена критериям помилования.
Читайте также:
Байден в шутку украл булочку из армейского буфета
В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена
«Правосудие побоялось подступиться»: Захарова о помиловании Хантера Байдена
«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эмм, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!», — уточнил Байден.
Событие стало очередным поводом для внимания к выступлениям Байдена, которые нередко сопровождаются оговорками и неловкими моментами.
Кроме того, недавно американскому лидеру вновь понадобилась помощь при подъеме на подиум. Байдену указали направление, после чего ангольский президент поддержал его за руку, помогая преодолеть ступеньку.
Ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. В ответ на это американские СМИ заявили о возможном несоответствии сына Байдена критериям помилования.
Читайте также:
Байден в шутку украл булочку из армейского буфета
В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена
«Правосудие побоялось подступиться»: Захарова о помиловании Хантера Байдена
Мария Моисеева