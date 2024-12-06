Визит Байдена на Украину сопровождался «поездом-призраком»

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Визит президента США Джо Байдена в Киев в феврале прошлого года сопровождался «поездом-призраком». Об этом сообщает издание The New York Times.
Уточняется, что данная мера была принята «на случай российских атак». Два одинаковых поезда ходили одновременно по разным маршрутам, чтобы «чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий», пояснил заместитель начальника пассажирских перевозок железнодорожной компании Украины «Укрзализныця» Александр Шевченко.
Согласно информации газеты, действующего главу американского государства перевозили в роскошных вагонах, которые изначально предназначались для богатых пассажиров. Примечательно, что визит Байдена готовился в атмосфере строгой секретности.
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