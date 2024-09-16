В Конгрессе допустили одержимость Украиной подозреваемого в покушении на Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X заявила, что допускает, будто Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, может быть одержим украинским конфликтом.
«Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», — заявила конгрессвумен, приложив к своей публикации фотографии подозреваемого, возможно, сделанные на украинской территории.
Ранее шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу отметил, что Трампа охраняли бы более тщательно, если бы он был главой государства. По его словам, в настоящее время охрана Трампа ограничена «зонами, которые Секретная служба сочла возможными».
Читайте также:
Раскрыта личность совершившего покушение на Трампа
В Секретной службе США поделились новыми данными о подозреваемом в покушении на Трампа
Во Флориде заявили о задержании подозреваемого в покушении на Трампа
Александр Климов