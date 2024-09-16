Раскрыта личность совершившего покушение на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Предполагаемый подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа – 58-летний Райан Уэсли Раут. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В публикации уточняется, что Раут хвастался своими добродетельными качествами и пропагандировал левую идеологию в социальных сетях. Также известно, что он учился в сельскохозяйственном и технологическом университете штата Северная Каролина и начал жить на Гавайях примерно в 2018 году.
Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа было совершено покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что стрелки целились друг в друга, а не в Трампа. По данным издания, Трампу ничего не угрожало.
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Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа было совершено покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что стрелки целились друг в друга, а не в Трампа. По данным издания, Трампу ничего не угрожало.
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Александр Климов