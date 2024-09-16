В Секретной службе США поделились новые данными о подозреваемом в покушении на Трампа

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Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в гольф-клубе. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Незадолго до 14:00 (21:00 мск) сотрудники Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич. Мужчина находился рядом с территорией клуба.
Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу добавил, что в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были найдены два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.
Президент Трамп сообщил, что стрельба произошла неподалеку.
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Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу добавил, что в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были найдены два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.
Президент Трамп сообщил, что стрельба произошла неподалеку.
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Александр Климов