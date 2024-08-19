Байден высказался о шансах на заключение сделки п Газе

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Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время ведется работа над соглашением о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости.
Американский лидер считает, что соглашение по Газе еще возможно.
Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.о.
Между тем, в совместном заявлении, опубликованном 16 августа представителями США, Египта и Катара, сообщается, что переговоры между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.
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«Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», – сказал глава Белого дома.
Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.о.
Между тем, в совместном заявлении, опубликованном 16 августа представителями США, Египта и Катара, сообщается, что переговоры между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.
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Александр Климов