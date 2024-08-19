Байден высказался о шансах на заключение сделки п Газе

Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» попытается через голосование в парламенте отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, если он не тот не предложит пост премьер-министра страны Люси Касте. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на заявление партии.