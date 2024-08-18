Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Америке заявили, что Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»

В Америке заявили, что Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»

WSJ: Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
18 августа 2024, 13:20
Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

Один из основателей «Хезболлы» Фуад Шукр, который известен как «Призрак», ликвидирован Израилем, сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что высокопоставленного оперативника убрали в его офисе, расположенном в жилом доме на втором этаже. Также известно, что «Призрак» вел скрытный образ жизни, за что и получил свое прозвище.

По боевику ударили после того, как заманили в здание. Накануне сообщалось, что израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.



Кроме того, The Wall Street Journal ранее писала о расколе в израильском руководстве на фоне споров про необходимость ударить по «Хезболле».

До этого в «Хезболле» информировали, что провели десять операций за сутки против Израиля.

Читайте также:

ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников

Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС в результате удара по Дженину

В результате удара Израиля по Дженине погибли два человека
#мир
#израиль
#палестина
#конфликт
#новости
Лукашенко раскрыл планы на западной границе
Глава РБ Лукашенко: оборонительные планы на границе могут стать наступательными
18 августа 2024, 12:52

Фото: Сайт Кремля

Если возникнет такая необходимость, Минск с Москвой изменят оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные, заявил в беседе с телеканалом «Россия» белорусский президент Александр Лукашенко.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – Прим. ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», — прокомментировал глава РБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что киевский режим своими действиями в Курской области специально провоцирует российскую сторону на применение ядерных вооружений. Политик подчеркивал, он уверен, что РФ «снесет» украинских радикалов из своего региона.

Читайте также:

КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область

В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском

В Финляндии сообщили о готовности Киева к провокации
#россия
#украина
#белоруссия
#война
#сво
#александр лукашенко
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко назвал цель ВСУ в Курской области
Лукашенко: Украина хочет спровоцировать РФ на применение ядерного оружия
18 августа 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Атака со стороны ВСУ под Курском — попытка спровоцировать Россию на применение ядерных вооружений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, поляков», — сказал Лукашенко.

Глава РБ выразил уверенность, что РФ «снесет» боевиков ВСУ из-под Курска.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда киевский режим решил прорваться вглубь российских территорий. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.

Международные организации отметили, что Украина своими действиями лишь способствует усилению напряженности.

Читайте также:

КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область

«Многие этого боялись»: в Германии оценили положение ВСУ на фронте

В США заявили об отчаянии на Украине
#россия
#украина
#белоруссия
#александр лукашенко
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко начал готовить белорусов к своему уходу
Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента
18 августа 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 18 августа, заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента.
«Люди должны быть готовы к уходу с поста», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что никто не вечен.

В своем интервью глава Беларуси также заявил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, Киев может попытаться провоцировать РФ на применение ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент также заявил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства.

Читайте также:

Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах

Лукашенко: Это общая война Беларуси и России против врагов

Стало известно, по чьей указке произошел пролет украинских БПЛА над Белоруссией
#президент
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область
МИД КНДР: за нападением со стороны боевиков ВСУ на Курскую область стоят США
18 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нападение украинских боевиков в Курской области — акт терроризма и агрессии, за которым стоит Вашингтон, заявили в МИДе Северной Кореи.
«(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты», — сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР добавили, что ответственность за сегодняшнюю ситуацию, которая «может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну», полностью ляжет на США и их сателлитов, поскольку в зоне боевых действий присутствует западная техника.

Читайте также:

«Многие этого боялись»: в Германии оценили положение ВСУ на фронте

В США заявили об отчаянии на Украине

В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском
#мир
#сша
#кндр
#украина
#всу
#курская область
#мид
#новости
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Многие этого боялись»: в Германии оценили положение ВСУ на фронте
Die Welt: подразделения боевиков ВСУ в Донбассе остались без поддержки
18 августа 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ в Донбассе остались без поддержки, заявил в беседе с изданием Die Welt аналитик Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
«Людей не хватает, и это именно та дилемма становится реальной, которой боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе. И кажется, теперь это стало реальностью», — сказал собеседник.

Он добавил, что украинские военные не могут противостоять артиллеристам ВС РФ из-за отсутствия подкреплений и нехватки боезапаса.

Ранее американский офицер Эрл Расмуссен отмечал жестокость ВСУ в отношении мирных граждан. Ряд аналитиков также подчеркивал, что боевики не могут победить на фронте, поэтому отыгрываются за счет гражданских.

Читайте также:

ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников

В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине

В Польше сообщили о провале попыток Украины убедить Запад снять запрет на удары по России
#мир
#россия
#украина
#германия
#всу
#донбасс
#новости
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об отчаянии на Украине
Экс-подполковник США Расмуссен: Киев хочет нагнать страха, напав на РФ
18 августа 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина отчаялась, и это видно по жестокому поведению боевиков ВСУ в отношении мирного населения, передает РЕН ТВ, ссылаясь на отставного подполковника ВС США Эрла Расмуссена. В частности, американский офицер упомянул видео, где украинские военные жестоко обращаются с пленниками — мужчин закидывают в грузовик в повязках и наручниках, оскорбляя и нанося удары прикладом.
«Да, я видел видео, это ужасно. Похоже, что тащили в основном мужчин», — пояснил Расмуссен.

Он резюмировал, нападение на российские территории, а также запугивание «грязной» бомбой, применение физической силы в отношении обычных людей, заложников — всем этим пользуется киевский режим для устрашения.

Читайте также:

В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском

В Британии планируют приравнять женоненавистничество к терроризму

Кандидат в президенты США потребовала скорых переговоров с Россией и Украиной
#мир
#сша
#украина
#россия
#киев
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер знаменитый французский актер Ален Делон
AFP: на 89-м году жизни скончался французский актер Ален Делон
18 августа 2024, 09:00

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом информирует Agence France-Presse.
Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». Делон является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Ранее стало известно, что племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

Без Заворотнюк жизнь не мила: вид похоронившего супругу Чернышева разбивает сердце

Все рты раскрыли: 41-летняя российская актриса показала фигуру

Сбежавший из России историк моды Васильев оскорбил мужчин из СНГ этими двумя словами

#актёр
#сердце
#жизнь
#актриса
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском
18 августа 2024, 06:41

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области испытывают серьезную нехватку войск и расширяют свою оборону, что создает проблему для украинских позиций, пишет The Guardian.
«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт», – говорится в публикации.

По мнению автора статьи, ВСУ пришлось расширять свою оборону, при этом рытье окопов не облегчит ситуацию под Курском. Россия перебрасывает в этот район артиллерийские подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что наступление на Курскую область было стратегической ошибкой Киева. По его словам, украинские войска были окружены российскими войсками с трех сторон и подверглись атакам беспилотников, артиллерийским обстрелам, спланированным бомбардировкам и применению взрывчатки.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки

Похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали

В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине
#всу
#украина
#великобритания
#россия
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии планируют приравнять женоненавистничество к терроризму
18 августа 2024, 04:34

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании пересмотрели свою стратегию борьбы с экстремизмом для борьбы с дискриминацией в отношении женщин и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета The Telegraph.
По данным издания, глава Министерства внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом, чтобы срочно устранить пробелы в позиции правительства.

«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», – сказано в статье.
Отмечается, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.

По данным The Telegraph, пересмотр будет завершен осенью и ляжет в основу новой стратегии борьбы с экстремизмом, которая будет опубликована Министерством внутренних дел в начале 2025 года.

До этого почти 14 000 жителей Великобритании обратились к властям за выплатами в связи с осложнениями, вызванными вакциной COVID-19. Среди последствий применения вакцины – инсульты, воспаления спинного мозга и сердечные приступы.

Читайте также:

Маск предрек гражданскую войну на фоне массовых протестов в Британии

Британия обсуждает создание ракет якобы против российского ядерного оружия

Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за убийство бизнес-партнера
#великобритания
#экстремизм
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф