В Америке заявили, что Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»

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Один из основателей «Хезболлы» Фуад Шукр, который известен как «Призрак», ликвидирован Израилем, сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что высокопоставленного оперативника убрали в его офисе, расположенном в жилом доме на втором этаже. Также известно, что «Призрак» вел скрытный образ жизни, за что и получил свое прозвище.
По боевику ударили после того, как заманили в здание. Накануне сообщалось, что израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.
Кроме того, The Wall Street Journal ранее писала о расколе в израильском руководстве на фоне споров про необходимость ударить по «Хезболле».
До этого в «Хезболле» информировали, что провели десять операций за сутки против Израиля.
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По боевику ударили после того, как заманили в здание. Накануне сообщалось, что израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.
Кроме того, The Wall Street Journal ранее писала о расколе в израильском руководстве на фоне споров про необходимость ударить по «Хезболле».
До этого в «Хезболле» информировали, что провели десять операций за сутки против Израиля.
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Никита Кротов