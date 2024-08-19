Британский дипломат ушел в отставку в связи с поставками Лондоном оружия Израилю

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Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он опротестовал продолжение поставок современного оружия Израилю. Об инциденте сообщил телеканал Sky News.
Смит занимал должность второго секретаря в британском посольстве Ирландии. По словам дипломата, он больше не может находиться на государственной службе из-за причастности британских властей к военным преступлениям Израиля в Палестине.
Он добавил, что израильские войска регулярно нарушают все нормы гуманитарного права и имеют полное одобрение правительства страны.
Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.
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Он добавил, что израильские войска регулярно нарушают все нормы гуманитарного права и имеют полное одобрение правительства страны.
Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.
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Александр Климов