ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников

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Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, рассуждая о первом этапе переговоров об освобождении заложников в секторе Газа, заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, передает Sky News.
«Администрация Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет», – сообщил он.
По его словам, оптимизм администрации США в отношении возможности достижения соглашения между сторонами демонстрируется только для того, чтобы предотвратить распространение региональной войны, и «в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе».
Абдулхади подчеркнул, что многие спорные вопросы не могут быть решены путем переговоров и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усложнил ситуацию, предложив дополнительные условия.
Ранее представители США, Египта и Катара заявили, что переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.
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Александр Климов