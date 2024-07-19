Журналист Wall Street Journal Гершкович не признал вину по делу о шпионаже

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по уголовному делу о шпионажу в суде Екатеринбурга. Об этом в беседе с журналистами сообщила пресс-секретарь Свердловского областного суда.
Отмечается, что первое заседание по делу журналиста состоялось 26 июня в закрытом режиме. Журналисты смогли посетить лишь протокольную съёмку. На заседание прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул американского посольства в России Майкл Дарбинян.
Напомним, что в марте 2023 году Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. Журналист обвиняется по статье УК РФ о шпионаже.
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Анастасия Чинкова