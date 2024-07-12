В США рассказали о попытке США помешать визиту премьера Индии в Россию

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno
Госдепартамент США пытался помешать премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Россию, заявила газета The Washington Post.
Газета, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что у американской администрации были серьезные опасения по поводу времени проведения встречи премьер-министра Индии с президентом России Владимиром Путиным.
Согласно сообщению, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля связался с министром иностранных дел Индии Винаем Кватрой и попросил его отложить визит Моди в Москву.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американским чиновникам было неприятно, rfr Нарендра Моди обнимается с Путиным накануне саммита НАТО. Согласно статье, встреча двух политиков расстроила американских чиновников, которые «которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики».
Читайте также:
Премьер Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре в Ново-Огарёве
Путин и Моди начали переговоры в Ново-Огарёво за чашкой чая
Согласно сообщению, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля связался с министром иностранных дел Индии Винаем Кватрой и попросил его отложить визит Моди в Москву.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американским чиновникам было неприятно, rfr Нарендра Моди обнимается с Путиным накануне саммита НАТО. Согласно статье, встреча двух политиков расстроила американских чиновников, которые «которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики».
Читайте также:
Премьер Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре в Ново-Огарёве
Путин и Моди начали переговоры в Ново-Огарёво за чашкой чая
Александр Климов