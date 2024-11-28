Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Администрация Джо Байдена не успевает полностью израсходовать выделенные Конгрессом средства на военную помощь Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Более $6,5 млрд остаются в распоряжении Пентагона по программе, позволяющей передавать оружие и технику Украине из собственных запасов.
Отправка столь значительного объема оружия сталкивается с логистическими трудностями и риском снижения боеготовности армии США. Чтобы израсходовать эти деньги до конца января, Пентагон должен отправлять вооружение на сумму $110 млн ежедневно, что практически невозможно.
Планируется сосредоточиться на быстрой доставке артиллерии и боеприпасов, тогда как тяжелая техника, такая как танки, требует больше времени на подготовку.
За время президентства Байдена Украина получила более $59 млрд помощи, включая вооружение, обучение военных и гуманитарную поддержку. Однако Россия неоднократно утверждала, что военная помощь Киеву не повлияет на ход специальной военной операции.
Между тем избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность в следующем году, получит значительные рычаги влияния благодаря оставшимся средствам.
Ранее Трамп заявлял о намерении добиться урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.
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Отправка столь значительного объема оружия сталкивается с логистическими трудностями и риском снижения боеготовности армии США. Чтобы израсходовать эти деньги до конца января, Пентагон должен отправлять вооружение на сумму $110 млн ежедневно, что практически невозможно.
Планируется сосредоточиться на быстрой доставке артиллерии и боеприпасов, тогда как тяжелая техника, такая как танки, требует больше времени на подготовку.
За время президентства Байдена Украина получила более $59 млрд помощи, включая вооружение, обучение военных и гуманитарную поддержку. Однако Россия неоднократно утверждала, что военная помощь Киеву не повлияет на ход специальной военной операции.
Между тем избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность в следующем году, получит значительные рычаги влияния благодаря оставшимся средствам.
Ранее Трамп заявлял о намерении добиться урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.
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Мария Моисеева