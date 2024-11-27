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Россия уведомила США о применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», чтобы избежать международной эскалации конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что информация была передана в соответствии с действующими соглашениями между странами.
Такое уведомление, по словам Медведева, важно для предотвращения более масштабного конфликта.
На фоне недавних ударов западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям, переговоры по урегулированию ситуации на Украине становятся все менее возможными.
Эти атаки, по мнению Медведева, способствуют дальнейшей эскалации конфликта, переходя его в более напряженную фазу.
В ответ на обострение Москва нанесла удар новой гиперзвуковой баллистической ракетой. Медведев подчеркнул, что ракета была специально создана для использования в боевых условиях и применена впервые.
По информации Дмитрия Пескова, хотя ракета «Орешник» не относится к межконтинентальным, Москва решила уведомить Вашингтон за 30 минут до пуска, используя систему автоматического оповещения Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.
Это было сделано для сохранения стабильности и контроля ситуации.
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На фоне недавних ударов западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям, переговоры по урегулированию ситуации на Украине становятся все менее возможными.
Эти атаки, по мнению Медведева, способствуют дальнейшей эскалации конфликта, переходя его в более напряженную фазу.
В ответ на обострение Москва нанесла удар новой гиперзвуковой баллистической ракетой. Медведев подчеркнул, что ракета была специально создана для использования в боевых условиях и применена впервые.
По информации Дмитрия Пескова, хотя ракета «Орешник» не относится к межконтинентальным, Москва решила уведомить Вашингтон за 30 минут до пуска, используя систему автоматического оповещения Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.
Это было сделано для сохранения стабильности и контроля ситуации.
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Мария Моисеева