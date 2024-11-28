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В зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, рассказывает военный корреспондент RT Александр Симонов.
Инцидент произошел в окопах, где российские бойцы приняли пулеметчика за члена соседнего подразделения и даже снабжали его боеприпасами. Военный корреспондент отметил высокий профессионализм украинского пулеметчика, хотя события развивались очень необычно.
После того как ситуация прояснилась, украинский военный был взят в плен. Ему предложили подписать контракт с российской армией, но он отказался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.
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После того как ситуация прояснилась, украинский военный был взят в плен. Ему предложили подписать контракт с российской армией, но он отказался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.
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Мария Моисеева