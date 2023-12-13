Зеленского подловили на лжи насчет ситуации на фронте

В ходе интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский заявил, что в течение текущего года российским войскам не удалось захватить «ни одного украинского поселка». Однако, как отметило РИА Новости, эта информация не соответствует действительности.
Кроме того, в конце ноября появилась информация о том, что российские силы освободили поселок Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР), отмечается в материале агентства.
Читайте также:
Байден уклонился от вопроса о переговорах Украины с Россией
Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить без США
Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов
Артем Кузьмин