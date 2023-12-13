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Зеленского подловили на лжи насчет ситуации на фронте

Зеленский солгал, что российские силы за этот год «не заняли ни одного поселка»
13 декабря 2023, 05:44

В ходе интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский заявил, что в течение текущего года российским войскам не удалось захватить «ни одного украинского поселка». Однако, как отметило РИА Новости, эта информация не соответствует действительности.

Агентство напомнило, что в мае сообщалось о Минобороны России, которое объявило о захвате под контроль Артемовска, а в августе российские военные продвигались на купянском направлении.

Кроме того, в конце ноября появилась информация о том, что российские силы освободили поселок Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР), отмечается в материале агентства.

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#контроль
#информация
#днр
#минобороны
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В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства
13 декабря 2023, 04:34

Фото: iStock/joruba

Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
Отмечается, что Венгрия задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, предусматривающий поддержку Киеву на 50 миллиардов евро. Будапешт также выступил против запуска переговоров о присоединении Украины к ЕС на саммите в декабре.

По словам советника венгерского премьер-министра, страна готова снять вето на долгосрочный бюджет ЕС, если предназначенные ей средства из европейских фондов будут разблокированы. При этом Балаж Орбан подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз по-прежнему является для Венгрии «красной линией».

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#венгрия
#евросоюз
#украина
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Украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
13 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/ alzay

Промышленный холдинг, имеющий заводы в четырех регионах России и поставляющий изделия для военно-промышленного комплекса страны, находился под управлением украинских граждан. Эта информация стала известна из материалов судебного процесса, пишет «Коммерсант».
По данным из дела, бывший министр транспорта и связи Украины, а также первый заместитель министра инфраструктурного развития Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группировки. Они не только выступают против своей страны, включая публичные заявления в СМИ, но и активно поддерживают вооруженные силы Украины (ВСУ).

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, Ефименко выступает в роли активного спонсора ВСУ. Через него не только поступают поставки продуктов, одежды и маскировочных сетей, но также осуществляется закупка дронов, тактических рюкзаков, аптечек и медикаментов. Ефименко сам не присутствует в России, передав контроль над активами своей сестре Елизавете Андреевой.

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Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе
Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
13 декабря 2023, 03:51

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе.
По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что США, в сущности, дали Израилю лицензию на убийства в секторе Газа.

7 декабря США использовали вето против резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в этом регионе.

Однако 12 декабря подобное решение было принято Генассамблеей ООН, хотя 10 стран, включая США, Израиль, Чехию и Австрию, выступили против.

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#сша
#израиль
#мнение
#оон
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NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн
NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн
13 декабря 2023, 03:25

Фото: iStock/travelview

ООН потребовала у экс-заместителя генсекретаря организации Виталия Ваншельбойма $63,6 млн на возмещение предпринятых им неудачных инвестиций. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующие судебные документы.
«Ваншельбойм заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что если бывший заместитель генерального секретаря ООН не выплатит требуемые средства, его лишат права на пенсию организации. 

Газета уточняет, что у Виталий Ваншельбойм является гражданином Украины.

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#оон
#компенсация
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Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются
13 декабря 2023, 03:19

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты быстро приближаются к тому моменту, когда у них не останется возможности направлять Киеву помощь. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, Вашингтон продолжит поставлять Украине оружие и оборудование до тех пор, пока у него остаётся такая способность.

«Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — цитирует агентство слова Байдена.

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#оружие
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#байден
#сша
#украина
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Байден уклонился от вопроса о переговорах Украины с Россией
Байден не ответил, когда он посоветовал бы Украине начать переговоры с Россией
13 декабря 2023, 03:04

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден избежал прямого ответа на вопрос о времени, когда он порекомендует Украине вести переговоры с Россией, передает ТАСС.
Задавая вопрос о стратегии на следующий год, журналисты спросили, на каком этапе в случае провала Байден посоветует Киеву обратиться к мирным переговорам.

Однако американский лидер уклонился от прямого ответа, подчеркивая успехи Украины. Он отметил, что с начала спецоперации Киев вернул более половины потерянных территорий.

Также Байден заявил, что Украина смогла противостоять российскому флоту, чтобы обеспечить «экспорт зерна и стали через Черное море для всего мира».

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#байден
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Маск высказался о судьбе Харькова и Одессы на фоне отказа Украины от переговоров
Маск поддержал мнение бизнесмена Сакса об угрозе потери Киевом Одессы и Харькова
13 декабря 2023, 02:32

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Илон Маск согласился с прогнозом о потенциальной утрате Украиной новых территорий, если не будет инициирован процесс переговоров.
Информация об этом появилась в соцсети X от предпринимателя Дэвида Сакса, который отметил, что Киев уже потерял Крым, Донецк, Луганск, значительную часть Херсонщины и Запорожья, а отказ от мира может привести к утрате других областей, включая Одессу и Харьков.

В комментариях к посту Маск выразил согласие с такой оценкой ситуации.

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#Харьков
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Генассамблея ООН отклонила поправку США с осуждением ХАМАС
Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции по Палестине
13 декабря 2023, 01:40

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Предложение США об осуждении деятельности палестинского исламистского движения ХАМАС было отвергнуто Генеральной Ассамблеей ООН, передает ТАСС.
Поправка предлагала четкое осуждение серии террористических атак, начиная с 7 октября 2023 года, а также осуждение захвата заложников со стороны ХАМАС, не включая осуждение действий Израиля в тексте.

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#сша
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В США одобрили резолюцию о расследовании по импичменту Байдену
13 декабря 2023, 01:34

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, предписывающую продолжить расследование по делу об импичменте американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию соответствующего заседания.
Девять членов комитета проголосовали «за», все они оказались республиканцами. Против резолюции проголосовали четыре законодателя из числа демократов.

В документе говорится, что необходимо продолжить разбирательства в рамках расследования, имеются ли достаточные основания для импичмента Байдену.

Ожидается, что 13 декабря палата представителей проголосует по резолюции.

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