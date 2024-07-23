Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский лидер Джо Байден в среду намерен выступить с обращением, посвященным его недавнему решению выйти из президентской гонки. Об этом сообщает Washington Post.
Данное обращение станет первым публичным выступлением нынешнего президента США, когда стало известно о его решении прекратить борьбу за президентский пост. Иные подробности предстоящего обращения в настоящее время не уточняются.
Ранее Байден находился на самоизоляции в своей загородной резиденции после выявления у него COVID-19, что породило различные слухи о состоянии здоровья главы американского государства.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Ранее Байден находился на самоизоляции в своей загородной резиденции после выявления у него COVID-19, что породило различные слухи о состоянии здоровья главы американского государства.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Екатерина Коршунова