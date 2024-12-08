Байден внимательно следит за событиями в Сирии

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Действующий президент США Джозеф Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
По его словам, глава государства и его советники не перестают наблюдать за ходом событий и поддерживают регулярные контакты с региональными партнёрами. Об этом глава пресс-службы написал в своей социальной сети Х. Накануне вновь избранный президент США Дональд Трамп призвал американских политиков и военных «не вмешиваться» в то, что происходит в Сирии, и позволить ситуации развиваться своим чередом.
Власть в Сирии захвачена протурецкой оппозицией и боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (а также частично курдскими формированиями). На свержение режима Асада ушло 10 дней.
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Александр Бойцов