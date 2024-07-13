Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Мне всего 41 год»: Байден ответил на опасения по поводу своего переизбрания

«Мне всего 41 год»: Байден ответил на опасения по поводу своего переизбрания

13 июля 2024, 01:25
Фото: сайт Белого дома США

Фото: сайт Белого дома США

81-летний президент США Джо Байден отшутился от опасений относительно его неспособности остаться на второй срок в случае победы в наступающих выборах, передает РИА Новости.
Выступая на предвыборном мероприятии в Мичигане, Байден заявил, что ему на 40 лет меньше.

«Мне всего 41», – сказал Байден, добавив, что перед ним еще много работы.



Президент объяснил, что он баллотируется, чтобы «закончить начатое».

«Я убежден, что нужно давать людям шанс. Дайте людям шанс, никаких гарантий, просто шанс. И это то, что мы сделали», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что большинство американцев (80%) считают Байдена слишком старым для руководства страной.

В июле 2023 года продюсер и советник по президентской кампании Джеффри Катценберг назвал возраст политика его суперсилой в предстоящей кампании.

Читайте также:

Стало известно о реакции участников саммита НАТО на оговорку Байдена о Путине

Байден в очередной раз оскорбил Путина на пресс-конференции после саммита НАТО

Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
#джозеф байден
#президент
#выборы
Новый президент Ирана прокомментировал сотрудничество с Россией
Новый президент Ирана Пезешкиан: Россия наш ценный стратегический союзник
13 июля 2024, 02:01

Фото: istockphoto/a-poselenov

Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан на минувшей неделе, его обращение под названием «Мое послание новому миру» было процитировано в газете Tehran Times.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран будет расширять и укреплять сотрудничество с Москвой. В частности, подчеркнул он,
Иран продолжит уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

8 июля президент России Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы президент Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Читайте также:

В Иране заявили о поддержке инициатив по урегулированию украинского конфликта

Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ

РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»
#россия
#иран
#шос
#брикс
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране заявили о поддержке инициатив по урегулированию украинского конфликта
Новое правительство Ирана: поддерживаем инициативы по достижению мира на Украине
13 июля 2024, 01:40

Фото: istocks/BornaMir

Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы по достижению мира на Украине, сообщила иранская газета Tehran Times.
«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», – отмечается в послании иранского лидера.

Пезешкиан также подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Новое иранское правительство продолжит укреплять сотрудничество с Москвой, заверил он.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова рассмотреть Тегеран в качестве посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с победой на выборах. В ходе разговора Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Читайте также:

В Киеве рассказали о сроках поставок Бельгией самолетов F-16

Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ

РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»
#иран
#владимир путин
#россия
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган: Турция ведет переговоры по возобновлению зерновой сделки
13 июля 2024, 00:36

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом о возобновлении торговли зерном, пишет газета Haberturk.
Турецкий лидер подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно. Однако, добавил он, на данный момент никакого решения не принято.

«Я надеюсь, что мы снова начнем работать по зерновому коридору», – сказал президент Турции.

Ранее в июле Эрдоган заявил, что Анкара хочет возобновить зерновую сделку в новом формате. Идея турецкого лидера заключается в создании зернового коридора через турецкую территорию для поставок сельскохозяйственной продукции в африканские страны и другие регионы, испытывающие проблемы с продовольственной безопасностью.

Читайте также:

Financial Times: Ограничение импорта украинского зерна в ЕС продлит конфликт

В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки

Представители стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
#зерновая сделка
#реджеп тайип эрдоган
#владимир зеленский
#владимир путин
#турция
#россия
#украина
#переговоры
#африка
#сельское хозяйство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о реакции участников саммита НАТО на оговорку Байдена о Путине
Politico: участники саммита НАТО «замерли от ужаса» после слов Байдена о Путине
13 июля 2024, 00:19

Фото: сайт Белого дома

Европейские лидеры «замерли от ужаса», услышав оговорку президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, передает Politico со ссылкой на источник.
Несмотря на такую реакцию, присутствующие на встрече, как сообщается, продолжили улыбаться и аплодировать. По данным издания, никто не решился поговорить с командой Байдена о случившемся, но один из присутствующих выразил свой недовольство, отправив репортеру газеты сообщение с непристойным комментарием.

В статье также отмечается, что после этого инцидента многие европейские страны хотят наладить диалог с соперником Байдена по президентской гонке Дональдом Трампом, считая, что его шансы на победу в предстоящих выборах возросли.

На саммите НАТО Байден оговорился, назвав Владимира Путина президентом Украины и предоставив ему Путину.

Читайте также:

В США высказались насчет умственных способностей Байдена

Байден в очередной раз оскорбил Путина на пресс-конференции после саммита НАТО

Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
#джозеф байден
#нато
#саммит
#владимир путин
#владимир зеленский
#россия
#украина
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский регион подготовился к принятию депортированных за Латвии граждан РФ
Губернатор Псковской области: готовим ПВР для депортированных из Латвии жителей
12 июля 2024, 23:57

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В Псковской области готовят пункты временного размещения (ПВР) для граждан, которым грозит депортация из Латвии, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Вы слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки к закону об эмиграции. В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», – отметил губернатор.

По его словам, Псковская область готова принять переселенцев из других стран, чему способствует положительный опыт работы региона в данном направлении.

Ранее сообщалось, что Латвия может депортировать 800 россиян, которые не подали заявления на постоянный или временный вид на жительство.

Читайте также:

Из Латвии могут депортировать сотни россиян

Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на один год

Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тыс. россиян
#губернатор
#псковская область
#латвия
#депортация
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь России
12 июля 2024, 23:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

НАТО может снять ограничения, которые не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что члены Североатлантического альянса имеют разную позицию по данному вопросу.

«Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос», – сказал Ермак.

По его словам, Киев скоро получит разрешение на удары вглубь России.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты не давали Украине разрешения на нанесение ударов ракетами ATACMS вглубь России, но ситуация может измениться.

Читайте также:

Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow

Спасибо за желание бить по России: Глава МИД Литвы высказался об ударах по РФ

Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
#россия
#киев
#украина
#нато
#сша
#ракетный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина задержки поставок F-16 Украине
Bloomberg: задержку поставок F-16 Украине связали с языковым барьером
12 июля 2024, 23:29

Фото: istockphoto/TebNad

Задержки в поставках истребителей F-16 на Украину вызваны языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Еще одним источником беспокойства является недостаточное количество взлетно-посадочных полос. Как отмечает издание, имеющиеся участки уязвимы для атак. Еще одна сложность заключается в необходимость переконфигурации истребителей в зависимости от их задач.

Также стало известно, что Киев получит этим летом меньше истребителей, чем ожидали украинские политики. В частности, по словам собеседников издания, летом на Украину будет поставлено 6 истребителей, а еще 20 – до конца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США истребителей F-16 на Украину недостаточны. Он призвал западные страны предоставить Украине 128 истребителей F-16, отметив, что это равно имеющемуся у партнеров Киева общему количеству.

Читайте также:

Запад может разрешить Украине использовать F-16 на территории России

Три западные страны передадут Киеву F-16

В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине F-16
#киев
#украина
#истребитель f-16
#сша
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о фашистской политике Зеленского на Украине
Макгрегор: Зеленский проводит фашистскую политику на Украине
12 июля 2024, 23:15

Президент Владимир Зеленский проводит на Украине фашистскую политику, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство», – отметил Макгрегор.

По словам эксперта, США знают об организованной преступности на Украине. МакГрегор отметил, что речь идет о торговле людьми и исчезновении десятков тысяч детей и женщин.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами Россия может блокировать Атлантику и тем самым перекрыть путь американским войскам.

Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что настоящая проблема для Белого дома заключается в том, что Вашингтон не воспринимает Москву всерьез.

Читайте также:

Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow

Более 20 стран подписали соглашения в целях ускорения военной помощи Украине
#сша
#москва
#владимир зеленский
#украина
#преступность
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США перенесли военные учения с Грузией и создают препятствия для вступления ее в ЕС
Госсек США Зея: США заморозили оказание помощи для Грузии
12 июля 2024, 22:18

Фото: IStock/uskarp

Американские власти, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.
По информации представителя, помощь была ограничена ввиду того, что Грузия «движется по пути, отличающемуся от демократической повестки Евросоюза».

Ранее в Грузии получил одобрение законопроект об иноагентах. Несмотря на наложенное президентом вето, правовой акт был принят большинством голосов парламента.

Читайте также

Процесс интеграции Грузии в Европейский союз временно остановлен

В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии

В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
#помощь
#грузия
#законопроект
#сша
#евросоюз
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф