«Мне всего 41 год»: Байден ответил на опасения по поводу своего переизбрания

Фото: сайт Белого дома США
81-летний президент США Джо Байден отшутился от опасений относительно его неспособности остаться на второй срок в случае победы в наступающих выборах, передает РИА Новости.
Выступая на предвыборном мероприятии в Мичигане, Байден заявил, что ему на 40 лет меньше.
Президент объяснил, что он баллотируется, чтобы «закончить начатое».
Ранее стало известно, что большинство американцев (80%) считают Байдена слишком старым для руководства страной.
В июле 2023 года продюсер и советник по президентской кампании Джеффри Катценберг назвал возраст политика его суперсилой в предстоящей кампании.
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«Мне всего 41», – сказал Байден, добавив, что перед ним еще много работы.
Президент объяснил, что он баллотируется, чтобы «закончить начатое».
«Я убежден, что нужно давать людям шанс. Дайте людям шанс, никаких гарантий, просто шанс. И это то, что мы сделали», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что большинство американцев (80%) считают Байдена слишком старым для руководства страной.
В июле 2023 года продюсер и советник по президентской кампании Джеффри Катценберг назвал возраст политика его суперсилой в предстоящей кампании.
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Александр Климов