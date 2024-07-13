Стало известно о реакции участников саммита НАТО на оговорку Байдена о Путине

Фото: сайт Белого дома
Европейские лидеры «замерли от ужаса», услышав оговорку президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, передает Politico со ссылкой на источник.
Несмотря на такую реакцию, присутствующие на встрече, как сообщается, продолжили улыбаться и аплодировать. По данным издания, никто не решился поговорить с командой Байдена о случившемся, но один из присутствующих выразил свой недовольство, отправив репортеру газеты сообщение с непристойным комментарием.
В статье также отмечается, что после этого инцидента многие европейские страны хотят наладить диалог с соперником Байдена по президентской гонке Дональдом Трампом, считая, что его шансы на победу в предстоящих выборах возросли.
На саммите НАТО Байден оговорился, назвав Владимира Путина президентом Украины и предоставив ему Путину.
Читайте также:
В США высказались насчет умственных способностей Байдена
Байден в очередной раз оскорбил Путина на пресс-конференции после саммита НАТО
Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
В статье также отмечается, что после этого инцидента многие европейские страны хотят наладить диалог с соперником Байдена по президентской гонке Дональдом Трампом, считая, что его шансы на победу в предстоящих выборах возросли.
На саммите НАТО Байден оговорился, назвав Владимира Путина президентом Украины и предоставив ему Путину.
Читайте также:
В США высказались насчет умственных способностей Байдена
Байден в очередной раз оскорбил Путина на пресс-конференции после саммита НАТО
Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
Александр Климов