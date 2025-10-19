Байден впервые появился на публике после прохождения курса лучевой терапии – фото
Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после прохождения курса лучевой терапии по лечению рака предстательной железы. Об этом сообщает New York Post.
Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне. Во время визита он шёл медленно и часто опирался на женщину, которая поддерживала его. Супруга Джилл Байден на службу не пришла.
Кроме того, у бывшего президента заметили большой шрам над правым глазом – след недавней операции по удалению рака кожи.
Представители политика сообщили, что пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии начался на прошлой неделе. Врачи охарактеризовали диагноз как высокозлокачественный рак предстательной железы с оценкой по шкале Глисона девять. Однако опухоль оказалась чувствительной к гормональному лечению, что позволяет контролировать заболевание с помощью медикаментов и радиации.
Диагноз поставили после того, как Байден сам обратил внимание на проблемы с мочеиспусканием, что привело к обнаружению небольшого узелка на предстательной железе.
Кроме рака предстательной железы, экс-президент дважды проходил операции по удалению раковых поражений кожи. Последняя из них оставила заметный шрам на лбу.
В 2023 году Байдену также удалили опухоль с грудной клетки. Врачи заявляли, что вмешательства прошли успешно и дальнейшего лечения не потребовалось.
С момента ухода из Белого дома в январе 2025 года Байден появляется на публике в основном при посещении медицинских процедур. Его здоровье и возраст стали предметом политических дебатов в последние годы его президентства. Беспокойство усилилось после дебатов с нынешним президентом Дональдом Трампом.
